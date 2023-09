Spells & Secrets: Zauberhaftes Roguelite kommt Ende 2023

In Spells & Secrets seid ihr ein Student im ersten Jahr der magischen Künste, der an der Akademie von Greifenstein ankommt. In einer Welt und Zeit wie der unseren freut ihr euch darauf, zusammen mit euren Mitschülern und Professoren im magischen Schloss zu leben und zu lernen. Ein seltsamer Vorfall an eurem ersten Tag versetzt die Schule in Aufruhr. Es liegt an euch, das sich ständig verändernde Schloss zu retten und eure verlorenen Schulkameraden zu retten. Verwendet all eure Zaubersprüche kreativ, um magische Kreaturen abzuwehren, das Schulgelände zu erkunden und die Geheimnisse des Schlosses aufzudecken. Seid ihr dabei?

Die Features des Spiels

Kreativer Einsatz von Zaubersprüchen im Kampf und bei Rätseln

Umfangreicher Charakter-Editor mit freischaltbaren Optionen für eure Figur

Rettet eure Klassenkameraden und erhaltet Belohnungen

Erkundet das sich ständig verändernde Schulschloss Greifenstein

Lasst euren Charakter dauerhaft stärker werden, durch mächtige Artefakte und Tränke

Koop-Modus für 2 Spieler, lokal und online

Das Spiel ist ganz klar auch vom Franchise rund um Harry Potter – ganz wie Hogwarts Legacy – inspiriert worden. Hier gibt rokaplay einen Einblick dazu: