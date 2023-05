Super Dungeon Maker (Switch) Test: Kreiert und spielt euer eigenes Gewölbe

So wie Super Mario Maker schickt sich nun Super Dungeon Maker an, etwas Ähnliches zu schaffen. Lest hier im Review, ob das gelingt!

Über Super Dungeon Maker

Wie Dreams, nur anders: Wer schon immer mal ein Zelda-like selbst erschaffen wollte, ist mit Super Dungeon Maker bestens bedient. Denn das 16-bit-Game verschafft euch die Möglichkeit, Levels von Grund auf selbst zu basteln. Nicht nur das: Diese Kreationen könnt ihr dann auch hochladen und von Spieler:innen auf der ganzen Welt spielen lassen! Diesen Twist kennt man nicht nur von Spielen wie Roblox, TrackMania, LittleBigPlanet oder Super Mario Maker – ein starkes Indiz dafür, dass diese Art zu spielen seine Anhänger hat. Dementsprechend wirft euch auch dieses Game rasch in die Action, und eurer Kreativität werden im Prinzip keine Grenzen gesetzt.

Auf der offiziellen Switch-Website zum Spiel wird das Game wie folgt beschrieben: Wähle so viele Ebenen, Feinde, geheime Räume, Fallen und Gegenstände, wie du willst. Fordere deine Freunde und die Community heraus, deinen Dungeon zu meistern oder spiele die unzähligen Dungeons der Community. Der leicht zu erlernende Editor ermöglicht es euch, alles zu bauen, was ihr wollt – eine Vielzahl von Gegnern und Gegenständen sorgt für eine Menge an Optionen. Zudem dürft ihr auch die beliebtesten Levels selbst spielen, oder euch auf eine Zufalls-Tour begeben. Vergebt ihr nach dem Abschluss des Levels Herzchen, bekommen das die Erschaffer mit – richtig nett. Auch offline lässt sich Super Dungeon Maker spielen, einfach die Dungeons vorab runterladen und los geht’s.

Der erste Einstieg

Wie es das Spiel so vorsieht, werdet ihr in aller Kürze mit den Mechaniken vertraut gemacht. Möglich macht dies ein Prolog, der euch in den Dungeon namens Fink’s Awakening wirft. Dieses Gewölbe müsst ihr durchspielen, und dieser Dungeon gibt euch einen groben Überblick über die Spielelemente in Super Dungeon Maker. Ähnlichkeiten mit The Legend of Zelda (die Spielfigur heißt hier etwa Fink) sind dabei durchaus beabsichtigt, da es noch immer kein Zelda Maker oder Ähnliches gibt, da hat das Team hinter diesem Titel nun das Heft in die eigene Hand genommen! Habt ihr den Dungeon nach etwa 15 Minuten hinter euch gebracht, landet ihr in einem verschlafenen Dörfchen. In Wahrheit ist dies allerdings das Hauptmenü!

So könnt ihr hier grundlegende Funktionen wie „Eigenen Dungeon bauen“ oder „Online-Dungeons spielen“ aufrufen, aber auch ein weitergehendes Levelbau-Tutorial ist mit von der Partie. Dieses befindet sich, sehr humoristisch, in einem Sandkasten, wo ihr mit jungen Figuren das A und O in Super Dungeon Maker durchgeht. Zudem könnt ihr in einem Tempel auch eine Handvoll weiterer Dungeons spielen, die vom Team hinter dem Spiel erschaffen wurden. Sie sind aber nicht als vollwertige Kampagne zu sehen, sondern eher als kleine Umgebungen, die eurer Kreativität beim Erstellen eigener Levels auf die Sprünge helfen können. So sieht das Ganze in Action aus: