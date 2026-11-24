Sovereign Tower startete Anfang dieses Jahres auf Steam und gewann schnell seinen fairen Anteil an Fans für sein verrücktes Roundtable-Management. Im Januar geht’s weiter!

Über Sovereign Tower auf Switch

Heute haben der Entwickler Wild Wits und der Herausgeber Curve Games bekannt gegeben, dass Switch-Fans im neuen Jahr ebenso an dem Spaß teilhaben können. Das ist richtig, das Spiel kommt am 14. Januar 2027 zu Switch. Darin spielen wir als Souverän des namensgebenden Turmes, der nach dem vorzeitigen Untergang deines Vorgängers an die Macht gedrängt wird und die Aufgabe hat, das Königreich am Laufen zu halten. Um dies zu tun, müssen wir Ritter rekrutieren und ihre einzigartigen Fähigkeiten mit Aufgaben im ganzen Land abgleichen, gestohlene Manuskripte wieder besorgen, böse Wesen besiegen, mit Vampiren verhandeln, das gute Zeug eben. Es gibt eine Rückspulfunktion, wenn die Dinge schief gehen, und wir können sogar mit einigen dieser hübschen Ritter eine Romanze eingeben, sofern wir das möchten. Hier ist ein kurzer Überblick über die wichtigsten Funktionen von Sovereign Tower: