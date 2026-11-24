Grand Theft Auto 6 war laut Sony „der größte Start in der Geschichte der PlayStation“, mit über 39 Millionen Personen, die das Spiel auf PS5 spielten. Das ist ein absoluter Rekord!

Über Grand Theft Auto 6

Laut einem Beitrag auf dem PlayStation-Blog haben die Fans zwischen dem Start und dem 22. November kumulativ 683 Millionen Stunden Gameplay in GTA 6 aufgezeichnet. Das Spiel stellte auch einen neuen Rekord für gleichzeitige Spieler eines einzelnen Spiels auf PlayStation-Konsolen auf. PlayStation behauptet auch, dass der Plattforminhaber „die größte Anzahl neu angeschlossener PS5-Konsolen an einem einzigen Tag seit der Einführung der Konsole gesehen hat, außerhalb der Jahresendferien“. GTA 6 war auch „das erste Spiel, das auf 70 % der neuen PS5-Konsolen gespielt wurde“ während des Startzeitraums bis zum 22. November. Dies kommt, nachdem Rockstar und der Publisher Take-Two angekündigt haben, dass Grand Theft Auto 6 der erfolgreichste Start für alle Medien in der Geschichte geworden ist.

Schließlich wurde es über 32 Millionen Mal vorbestellt! Am Freitag behaupteten Rockstar und Take-Two, dass das Spiel am ersten Tag 3,79 Milliarden Dollar im Einzelhandel erzielte, „einen neuen Rekord für Unterhaltung über jedes Medium hinweg aufstellte und zur größten Unterhaltungseinführung in der Geschichte wurde“. Zum Vergleich: Der Marvel-Kinofilm Spider-Man: Brand New Day generierte während seiner gesamten Kinolaufs 2,5 Milliarden Dollar als der umsatzstärkste Film des Jahres. Im Vergleich zu anderen GTA-Titeln generierte GTA 5 am Starttag 815 Millionen US-Dollar, was bedeutet, dass GTA 6 fast 5-mal so viel eingenommen hat. Das ist nun mal die Macht eines Studios, das dafür bekannt ist, Dinge bis zur absoluten Perfektion zu verfolgen. Was haltet ihr von dem Game, habt ihr es bereits gespielt?