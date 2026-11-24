Am Montag eröffnete Valve auf Steam Nominierungen für seine von Fans gewählten Auszeichnungen, zu denen das Spiel des Jahres und eine versprochene heiß umkämpfte Kategorie gehören: der Halle des Ruhms Award.

Diese brandneue Kategorie wird eine Liste der Gewinner der Kategorie Spiel des Jahres der Steam Awards aus den letzten 10 Jahren gegeneinander antreten, um ein Jahrzehnt der Auszeichnungen von Valve zu feiern. Hier geht’s zur Seite!

Die Steam Awards 2026 Kategorien

Preis „Halle des Ruhms“

Preis für das Spiel des Jahres

Preis für das VR-Spiel des Jahres

Preis für das „Werk der Liebe“

Preis für das beste Spiel auf Handheld-Geräten

Preis „Nur noch fünf Minuten“

Preis „Unbeschreiblich“

Preis „Das ist jetzt mein Job“

Preis für „Besser mit Freunden“

Preis für herausragenden visuellen Stil

Preis für das beste Spiel, in dem wir schlecht sind

Preis für den besten Soundtrack

Preis für „Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story“

Preis für „Zurücklehnen und entspannen“

Die endgültigen Nominierten werden bekannt gegeben, und die Abstimmung für die Steam Awards 2026 beginnt am Donnerstag, den 17. Dezember. Am selben Tag beginnt der Steam Winter Sale. Das ist eine Woche vor dem Tag nach den Game Awards 2026, was bedeutet, dass, wenn ein PC-Spiel von dieser Preisverleihung beleidigt wurde, Steam-Nutzer die Chance haben werden, das TGAs-Wahlgremium zu tadeln. (Eine Sache, zu der die Wähler der Steam Awards nicht Stellung nehmen werden können, ist der diesjährige GOTY-Frontrunner Grand Theft Auto 6. Rockstar Games hat noch keine PC-Version des Spiels angekündigt.) Das letzte Jahr Steam Awards Spiel des Jahres war Hollow Knight: Silksong. Weitere große Gewinner der letztjährigen Steam Awards sind Baldur’s Gate 3, Hades 2, Peak, Silent Hill f, Arc Raiders und Clair Obscur: Expedition 33.