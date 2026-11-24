Banjo-Kazooie, die von Rare bekannte Bären-Vogel-Partie, ist schon seit Jahren nicht mehr aktuell, aber eine neue Stellenausschreibung von Activision hat Hoffnungen auf ein neues Spiel geweckt.

Über Banjo-Kazooie

In einem LinkedIn-Beitrag, der für eine Rolle als „Produktmanager, Emergent Franchises“ wirbt, schrieb der Herausgeber, dass es „die Heimat ikonischer Spiele-Franchises ist, darunter Call of Duty, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon und jetzt… Halo, Age of Empires, Sea of Thieves und Banjo-Kazooie.“ „Werden Sie Teil des Teams, das am Aufbau, Wachstum und Gestaltung vieler dieser Franchises arbeitet“, so die Auflistung weiter. „Als Produktmanager werden Sie als Herausgeber-Produktleiter für einen kommenden Premium-Konsolen- und PC-Titel dienen und das Produkt vom Konzept bis zur Markteinführung vorantreiben.“ Wann hat Activision die Kontrolle über den beliebten Plattformer übernommen? Dies ist während der letzten massiven internen Umwälzung von Xbox passiert. Inmitten der Massenentlassungen und Veräußerungen in den Studios nahm Xbox auch einige drastische Änderungen an seiner Unternehmensstruktur vor, so wurden Halo, World’s Edge und Rare alle unter der Aufsicht von Activision platziert.

Die 40-jährige Geschichte von Rare umfasst fast zu viele bemerkenswerte Spiele, um sie aufzuzählen, aber das interne Rejig hat Activision vermutlich die Kontrolle über Spiele wie Conker, Viva Pinata und Killer Instinct gemacht, neben dem oben genannten Piratenhit Sea of Thieves und eben Banjo-Kazooie. Die Stellenausschreibung ist keineswegs eine Bestätigung dafür, dass ein neues Banjo-Kazooie-Spiel in Entwicklung ist, aber es ist die einzige hier genannte Serie, die als ruhend angesehen werden kann, was vielleicht darauf hindeutet, dass Activision Pläne hat, es in der ganzen Linie wiederzubeleben. Crash Bandicoot 4 und Spyro: A Realm Beyond waren ja schon recht gute Vorstöße in die selbe Richtung. Das letzte richtig neue Spiel der Serie kam vor 18 Jahren mit Banjo-Kazooie: Nuts and Bolts von der Xbox 360, einer überraschend guten physikgetriebenen Sandbox für den Fahrzeugbau. Seitdem tauchten Banjo und Kazooie nur noch als spielbare Kämpfer in Super Smash Bros Ultimate auf…