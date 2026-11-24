Grand Theft Auto 6 hat seinen ersten Patch nach dem Start erhalten und eine Reihe von Fehlern im Spiel behoben. Endlich gibt es ein funktionierendes Autosave in GTA 6!

Das Update bringt das Spiel auf die Version 01.002.002, behebt eine Reihe von Problemen, einschließlich Problemen, die Spieler mit automatischen Speicherungen hatten.

Über GTA 6 01.002.002

Es wurden mehrere Probleme behoben, die dazu führten, dass das Spiel abstürzte

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass sich das Wetter über längere Zeiträume nicht änderte

Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass das Spiel nicht korrekt automatisch gespeichert wurde

Mehrere Probleme wurden behoben, die dazu führten, dass Telefonanrufe nicht korrekt ausgelöst wurden, einschließlich derjenigen, die die Geschichte voranschritten oder Missionsinhalte freigeschaltet hatten

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Spieler ihr gesuchtes Level nicht verlieren konnten

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass der Spieler die Kreuzhebenstange im Fitnessstudio nicht benutzen konnte

Behoben, das dazu führte, dass Partner Taschen nicht übergaben, damit die Spieler sie an Zäune verkaufen konnten

Fans haben seit der Veröffentlichung des Spiels Probleme mit dem automatischen Speichern gemeldet, wobei einige sagen, dass sie einen Verlust von Speicherdaten erlebt haben, was dazu führte, dass der anfängliche Teil ihres Fortschritts im Spiel verschwand. Das sollte nun kein Thema mehr sein!