Abends dürft ihr Paris erkunden, Geld in Restaurants ausgeben, Filme schauen, im Park sitzen oder Freundschaften pflegen, nachts widmet ihr euch Fertigkeiten, Rezepten und der Dekoration eurer Bäckerei. In der Bäckerei heißt es managen: Orio backt, während Lunne serviert, Kunden haben eine Geduldsleiste und Bestellungen müssen rechtzeitig herausgegeben werden. Zusätzlich gilt es, Teig durch kurze Minispiele zu kneten. Mit fortschreitendem Spielverlauf werden die Gäste anspruchsvoller, während Verbesserungen die Geduld der Kundschaft erhöhen oder das Backen beschleunigen können. Es ist nie besonders stressig, aber es gibt dem Tag eine klare Aufgabe und sorgt dafür, dass die Geschichte nicht ausschließlich aus Dialogen besteht.

Dort eröffnet sie eine Bäckerei, bedient Kundschaft, sammelt Freundschaften und besitzt die besondere Fähigkeit, in die Herzen der Menschen zu blicken und ihre Gefühle zu heilen. Klingt erst nach einem weiteren süßen Cozy Game, entpuppt sich aber als erstaunlich erzählerisch dichtes Abenteuer über Trauer, Selbstzweifel, Familie und die Frage, warum Zuhören manchmal mehr wirkt als jeder Zaubertrank. Doch worum geht es überhaupt in The Witch’s Bakery ? Hier geht’s zur offiziellen Website ! Ihr spielt Lunne, die mit ihrem Morph-Vertrauten Orio Le Croissant de Lunne betreibt. Der Alltag gliedert sich in drei Phasen, und genau diese Struktur verleiht dem Spiel seinen Rhythmus. Am Tag bedient ihr die Kundschaft, erfüllt Bestellungen und kümmert euch um den Teigvorrat.

Mitten ins Herz

Der eigentliche Kern des Spiels beginnt, wenn Lunne auf Menschen trifft, deren Gefühle sie als sogenannte Reuegeister wahrnimmt. Diese personifizierten Emotionen stecken in magischen Labyrinthen fest, und Lunne muss ihnen den Weg zurück ins Herz weisen. In diesen Herzpalästen werden Sorgen, Ängste, Wut und Trauer zu sichtbaren Landschaften: etwa zu einem unterwasserartigen Raum oder einer surrealen, durch die Luft rasenden Bahn. Dort löst ihr Rätsel, erkundet ungewöhnliche Areale und müsst euch gelegentlich vor monsterartigen Verkörperungen negativer Gedanken, den Qualwesen, verstecken. Kämpfe gibt es dabei nicht, dennoch können diese Abschnitte durchaus spannend werden.

Wer entdeckt wird, startet den kurzen Abschnitt erneut, ohne großen Fortschritt zu verlieren. Das sorgt für leichte Spannung, ohne die gemütliche Grundstimmung zu zerstören. Besonders stark ist, wie The Witch’s Bakery seine emotionalen Themen behandelt. Die Geschichte spricht über Burnout, komplexe Familienbeziehungen, den Konflikt zwischen Liebe und Geld sowie schwerere Themen, für die das Spiel auf Wunsch auch eigene Warnhinweise einblendet. Wichtig: Eine Backware heilt hier nicht einfach alle Probleme. Lunnes Magie öffnet Türen, doch die eigentliche Heilung passiert oft durch Gespräche, Geduld und das Gefühl, endlich gehört zu werden. Als Abwechslung gibt es auch Cooking Mama-like Minispiele.

Paris als lebendige Kulisse

Visuell setzt The Witch’s Bakery auf handgezeichnete 2D-Grafik, warme Farben und einen Anime-inspirierten Stil. Die Pariser Straßen, Cafés, Parks und Geschäfte wirken einladend, während die Herzpaläste mit ihren surrealen, oft wunderschönen Kulissen einen klaren Kontrast bilden. Gerade die Hintergründe sind ein Highlight: von mit Efeu bewachsenen Cafés über glänzende Gebäcke bis zu den türkisfarbenen Tiefen der magischen Innenwelten. Während die handgezeichneten Zwischensequenzen vom Intro begonnen einen artistischen Touch mitbringen, geht das im Spiel nahtlos so weiter.

Der Soundtrack unterstreicht das hervorragend. Tagsüber begleiten sanfte, französisch anmutende Melodien den Alltag, ohne in Klischees abzudriften. In den Herzpalästen wird die Musik düsterer, spannungsgeladener und emotionaler. Das passt zur Erzählung, die zwar freundlich beginnt, aber erstaunlich viel Mut hat, auch unangenehme Gefühle nicht einfach beiseite zu schieben. Viel besser ist es dann noch, wenn ihr euch mit den vielen Charakteren in The Witch’s Bakery austauscht. Ihr könnt auch Teile eurer Freizeit mit ihnen verbringen, was wiederum die Herzleiste erhöht, was wiederum die Beziehung vertieft.

Bröselt es auch?

Natürlich ist nicht alles perfekt gebacken. Vor dem Update auf die aktuelle Version 1.0.6 hatten wir mit Abstürzen zu kämpfen, so blieb einmal unser Cursor hängen, ein anderes Mal wurden absolut keine Eingaben mehr erkannt, was unseren Bäckerei-Tag leider zum Abbruch brachte. Doch seit der Version 1.0.6 konnten wir dieses Verhalten nicht mehr beobachten, das ist klassisch für ein Game, das eben erst erschienen ist. Mit Stand heute funktioniert das Game also einwandfrei auf Nintendo Switch 2, zumindest unserer Erfahrung nach. Natürlich sind die Tiefen des Bäckerei-Gameplays begrenzt. Wer eine komplete Wirtschaftssimulation mit ausufernden Verwaltungsaufgaben erwartet, wird enttäuscht.

Auch, wenn ihr Lunnes Energie zwischen den Tagen haushalten müsst (wer sich ständig mit Weiterentwicklung und sozialen Terminen beschäftigt, muss sich mal einen Tag frei nehmen) und die Bäckereitage mehr Zeitmanagement als echte Herausforderung sind, so dürft ihr an der Ecke einfach nicht zu viel erwarten. Die Bäckerei dient vor allem als Rahmen für die Erzählung, nicht als eigenständiges Management-Spiel. So kann man die Back- und Rätselabschnitte deshalb passend als eher kurze Würze neben der eigentlichen, textlastigen Geschichte bezeichnen. Wer viele Dialoge liebt, wird diese Abwechslung mögen, wer ständig etwas tun möchte, könnte sich am gemächlichen Tempo der Story ein wenig stören.