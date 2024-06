South of Midnight beeindruckt mit kreativen Ideen und stylischem Gameplay

Beim Xbox Games Showcase 2024 wurde erstmals Gameplay zu South of Midnight gezeigt. Das von Compulsion Games entwickelte Action-Adventure Spiel, soll 2025 erscheinen und wirkt durch kreative Ideen und stylische Grafik wie einen Animationsfilm.

Nachdem das Spiel letztes Jahr mit einem faszinierenden Trailer angekündigt wurde, erhalten wir nun einen tieferen Einblick in diese einzigartige Welt. South of Midnight entführt uns in eine fantasiereiche Version des amerikanischen Südens und kombiniert Elemente des Southern Gothic und magischen Realismus. Die Handlung folgt Hazel, die in eine Welt eintaucht, die von übernatürlichen Kräften zerrissen ist. Sie nutzt eine besondere Magie namens “Weaving”, um mythische Kreaturen, die aus der Folklore des Südens stammen, zu bekämpfen und zu heilen. Das Gameplay folgt einer “weit linearen” Struktur, die Erkundung und Entdeckung in jedem Gebiet fördert, während die Geschichte voranschreitet. Das bedeutet, dass wir ermutigt werden, die verschiedenen Bereiche gründlich zu erkunden und dabei versteckte Geheimnisse und storyrelevante Aufgaben zu erledigen. Die Umgebung und die Erzählung des Spiels sind als Liebeserklärung an die Südstaaten gestaltet Die Umgebung und die Erzählung des Spiels sind als Liebeserklärung an den amerikanischen Süden gestaltet und verbinden reale Elemente mit mystischen und unheimlichen Untertönen. Hazels Charakter soll eine tiefgehende, persönliche Geschichte widerspiegeln, die mit kulturellen und gesellschaftlichen Themen verknüpft ist​. Insgesamt scheint dieser Titel ein fantastisches Erlebnis mit einem einzigartigen künstlerischen Stil und einer fesselnden Erzählung zu werden.