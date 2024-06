Fable kommt 2025: Grandioser Titel mit mitreißendem Trailer

Fable wird irgendwann im nächsten Jahr starten, hat der Entwickler Playground Games bekannt gegeben. Trailer gibt’s gleich hier!

Zu Fable

Im Trailer sehen wir, wie unser Held durch eine große mittelalterliche Stadt strollt, während ein Erzähler über eine alte Bedrohung spricht, die in die Welt zurückkehrt. Unsere Figur will Albion retten, und um dies zu tun, muss sie die Hilfe von Humphry in Anspruch nehmen, der den Trailer erzählt. Während es im Trailer Gameplay zu geben scheint, gibt es kein UI-Display und keinen Kampf – es ist meistens nur unser Held-Protagonist, der durch verschiedene fantastische Orte geht und rennt. Wir sehen einige Einblicke in den Kampf, aber es sieht sehr filmreif aus, so dass es schwer zu sagen ist, ob es sich um ein tatsächliches Kampfspiel handelt. Schaut es euch selbst im Fable-Gameplay-Trailer unten an: