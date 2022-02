SoundPEATS Air 3 Test: Sportliche Earbuds mit Ausdauer

Mit den SoundPEATS Air 3 kommen Earbuds um etwa 50 Euro zu uns. Ob diese uns irgendwie überraschen können? Lest hier den vollständigen Test!

Über die SoundPEATS Air 3

Die SoundPEATS Air 3 kommen in einer kleinen Schachtel zu euch, die aus dünner Kartonage besteht. Schnell schiebt ihr die Hülle beiseite, und nach kurzer Öffnungsarbeit habt ihr das Case der Earbuds in den Händen. Es fällt auf, dass die Abmessungen des Cases ziemlich gering sind: 4,93 x 4,75 x 2,24 cm bei einem Gewicht von 33 Gramm insgesamt (mit Earbuds!) ist fast gar nix! Da könnte man schon mal dran denken, dass diese Geräte für den mobilen Einsatz gedacht sind. Genauso verhält es sich auch, denn dieses Zubehör ist für den Sport ausgelegt. Da hilft es natürlich, wenn alles so klein wie möglich, so leicht wie möglich und unauffällig gebaut ist. Diese Punkte erfüllen diese Earbuds zur Gänze!

Die chinesischen Earbuds werden von einer Qualcomm QCC3040-Plattform angetrieben, die nicht nur für guten Klang, sondern auch für spezielle Features sorgen soll. Das Testmuster kam in Weiß zu uns, die SoundPEATS Air 3 sind aber auch in Schwarz erhältlich. Die erste Inbetriebnahme ist, wie es sich für Bluetooth-Headsets gehört, sehr simpel. Einfach das Case ausklappen und die Earbuds in die Ohren stecken! Ihr hört dann eine freundliche Stimme „Pairing“ sagen, und mit dem Smartgerät eurer Wahl könnt ihr dann eine Bluetooth-Kopplung durchführen. Ist das erledigt, war’s das auch schon, und ihr dürft voll loslegen. Es gibt ganz AirPods-like keine Silikonspitzen zur Auswahl, keine App, keine Einstellungen – so soll es sein!

So fühlen und hören sie sich an

Dank ihres geringen Gewichts (grade mal 4 Gramm je Earbud) und den schmalen Abmessungen passen die SoundPEATS Air 3 perfekt in den Alltag. Da es keine Silikonabdichtung gibt, fühlt sich das Tragen im Ohr auch nicht unangenehm an, selbst nach mehreren Stunden nicht. Darunter leidet aber der Halt beim Sport nicht, selbst wenn ihr verschwitzt noch eine Runde Volleyball oder in der Kraftkammer anhängt, verabschiedet sich kein Earbud plötzlich. Die Verarbeitungsqualität bei den Earbuds selbst ist jedenfalls tadellos, der Kunststoff sitzt genau da, wo er zu sitzen hat. Nur beim Case selbst mache ich mir ein wenig Sorgen, da scheint das Material bei der sehr leichtgängigen Öffnungsklappe ein wenig dünn zu sein.

Die SoundPEATS Air 3 sind für den Sport gedacht, das heißt, es muss klanglich schon mal ordentlich Wumms vorhanden sein. Das hat nicht nur geschmackliche Gründe, es ist auch so, dass während des Sports und während der Anstrengung der Bass weniger stark wahrgenommen wird. Damit dieser nicht untergeht, klingen die Earbuds an sich schon mal sehr gut, betonen aber die tiefen Töne eurer Musikstücke sehr gut. Besonders hörbar wird dies bei Pop-Stücken wie etwa Take What You Take von Lily Allen, die grundsätzlich mit einer Grund-Basslinie arbeiten, aber von Höhen dominiert werden. Die Earbuds präsentieren dann plötzlich eine ganz neue Facette des Songs, was für angenehme Überraschungen sorgen kann. Fetzigere Mixes wie etwa Pull My Beads of Love von Sam Riegel rocken sowieso!

Ausdauer und Latenz

Da diese Bluetooth-Hörer für den Sport gedacht sind, kann es nicht sein, dass man sie regelmäßig wieder zum Aufladen schicken muss. Zumindest zwei oder drei Stunden sollten sie schon durchhalten, das wäre so der Standard für ganz kabellose Earbuds. Die SoundPEATS Air 3 sind zwar von der Bauweise her sehr klein geraten, auch das Case glänzt mit kleinen Abmessungen – da freut es mich umso mehr zu berichten, dass sie zwischen viereinhalb und fünf Stunden pro Akkuladung durchhalten können! Das Ladecase ist für zwei bis zweieinhalb Ladungen gut, was im Bestfall insgesamt für bis zu 17 Stunden Akkulaufzeit reicht. Ihr müsst halt knapp eineinhalb Stunden Ladezeit pro Ladung einplanen.

Bei der Latenz tun sich die Earbuds im Standardmodus nicht besonders hervor, bei Spielen und dergleichen kommt es also schon mal vor, dass es eine Verzögerung gibt. Hier bieten die SoundPEATS Air 3 aber dank ihres Qualcomm QCC3040-Chips eine coole Abhilfe! Wenn ihr drei Mal auf den linken Earbud tippt, aktiviert sich ein „Game Mode“, der die Latenz auf etwa 60 ms drückt. Durch diese stark reduzierte Verzögerung könnt ihr dann auch eure Games ohne weitere Irritiation genießen – ein großer Kritikpunkt bei so vielen Bluetooth-Earbuds ist damit eliminiert! Super ist es auch, dass die Buds eine In-Ohr-Erkennung mitbringen und sich per Touch steuern lassen. Letztere ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber es ist besser als gar keine Steuerungsmöglichkeit.

Die Technik der SoundPEATS Air 3

Wie schon erwähnt spielt der Chip von Qualcomm, der QCC3040, eine große Rolle bei den SoundPEATS Air 3. Dadurch werden Features wie der Game Mode ermöglicht, und gleichzeitig sorgt er für eine Vielzahl von Hardware-Stärken. Die Earbuds funktionieren mit dem aktuellsten Bluetooth 5.2-Standard, bieten eine Reichweite von bis zu 10 Metern und im Test gab es keinen einzigen Abbruch der Verbindung. Das macht schon richtig Laune, denn nichts ist während eines Workouts oder einer Ablenkung störender, als wieder zum Smartphone greifen zu müssen und die Verbindung erneut herzustellen.

Die Earbuds fassen jeweils 30 mAh und das Case 220 mAh – jede Ladung von 0 auf 100 benötigt etwa eineinhalb Stunden. Geladen wird das Case via USB-C-Kabel, und die Earbuds ganz einfach durch das Einlegen in ihre Behausung. Insgesamt könnt ihr so auf bis zu 17 Stunden Musikwiedergabe kommen, wenn ihr mit den SoundPEATS Air 3 telefoniert oder den Game Mode verwendet, reduziert sich die Zeit etwas. Das Gewicht des Ladecase beträgt 25 Gramm, ein Earbud wiegt jeweils 4 Gramm, was die Gesamtlast des Produkts auf 33 Gramm bringt. Die Earbuds sind übrigens nach dem IPX5-Standard spritzwassergeschützt, das heißt, Regen und Schweiß wird dem Produkt nichts anhaben!