HUAWEI FreeBuds 6i Test: In-Ears für Non-stop-Musik mit jeder Menge Bass

Ebenso kraftvoll soll der Bass sein, der dank 11 mm-Treibern eindrücklich in euer Ohr gelangt. Das alles fällt aber nicht zu Lasten der Betriebszeit, denn mit den HUAWEI FreeBuds 6i sollt ihr bis zu acht Stunden am Stück Musikwiedergabe ohne ANC betreiben können, mit Geräuschunterdrückung immer noch bis zu fünf Stunden. Gemeinsam mit Aufladungen im Case zwischendurch sind so insgesamte Laufzeiten von bis zu 35 Stunden ohne ANC und 20 Stunden mit aktiviertem ANC möglich. Ob der Hörspaß ohne Grenzen wirklich keine Grenzen hat, klären wir im Testbericht – zuerst packen wir die In-Ear-Ohrhörer erst einmal aus!

Der Hersteller selbst kommt auf der offiziellen Website der HUAWEI FreeBuds 6i gleich zum Punkt. Euer ganz privates Konzert, jederzeit und zum Mitnehmen, soll euch damit erwarten. Hervorgehoben werden sowohl der kraftvolle Bass der In-Ear-Kopfhörer als auch das intelligente und dynamische ANC 3.0. HUAWEI meint damit, dass sich die Umgebungsgeräuschunterdrückung nämlich augenblicklich an eure tatsächliche Umgebung anpasst. In ruhigen Umgebungen hält sich das Feature zurück, während es bei viel Lärm (etwa auf der Straße oder in einem Flugzeug) seine Muskeln spielen lässt.

Der erste Eindruck

Für die HUAWEI FreeBuds-Reihe fast schon charakteristisch ist das eiförmige Ladecase. Unser Testgerät kam in der Farbe Lila zu uns, und dementsprechend sind nicht nur die In-Ears, sondern auch besagtes Case zum Aufladen in diesem Ton gefärbt. Ein sehr netter Touch! Dieses Ladebehältnis lässt sich prima mit einer Hand öffnen, und neben einer Ladeanzeige, einem Knopf zum Koppeln sowie einer USB-C-Buchse zum Aufladen des Cases ist hier nichts weiter zu erwähnen. Nach dem Öffnen der Aufbewahrungslösung stecken dann auch schon die beiden In-Ears darin, sie werden magnetisch festgehalten und bei jedem Einsetzen sofort wieder geladen. Positiv ist hierbei, dass der Magnet nicht zu stark hält, die Buds stecken in der genau richtigen Stärke in dem Lade-Ei.

Einfach das Case öffnen, und dann könnt ihr eure HUAWEI FreeBuds 6i auch schon mit dem Gerät eurer Wahl koppeln. Das funktioniert wie üblich reibungslos und binnen Sekunden. Nehmt beide Ohrhörer heraus, und dann geht es auch schon los! Da sie eine In-Ear-Lösung sind, passen die Buds natürlich gut in euren Ohrkanal, und standardmäßig ist bei den Silikonspitzen die Größe M drauf. Der Hersteller liefert in einem Extra-Säckchen auch die Größen S und L mit, es sollte also für so gut wie jedes Ohr eine passende Größe geben. Beide Hochglanz-Earbuds spiegeln die Umgebung ein wenig, sie sehen sehr futuristisch aus – natürlich spielen da auch die kantige Formgebung sowie das Design inklusive Geräuschfilterkammer eine Rolle. So weit, so gut!

Der Klang der HUAWEI FreeBuds 6i

Da der Hersteller nichts weniger als eure ganz privaten Konzerte verspricht, war ich bei diesem Punkt besonders gespannt. Schon beim Einsetzen in die Ohren geben die HUAWEI FreeBuds 6i klangliches Feedback, auch beim Koppeln wird ein kleiner Jingle abgespielt. Lieb, sagt aber natürlich wenig darüber aus, was die kleinen Teile tatsächlich leisten können, klar. Also flugs ohne große Umschweife die Blue Man Group mit Klassiker-Titeln wie Piano Smasher und Your Attention eingelegt, und die Lautstärke auf 60 bis 70 Prozent gestellt. Wenig überraschend: Die tiefen Töne treffen diese In-Ear-Buds wirklich schon sehr gut und sorgen für angenehme Trommelfellmassagen. Wenn ihr also auch ganz ohne Equalizer-Nachhilfe auf knackigen Bass steht – absolute Empfehlung gleich an dieser Stelle!

Klar ist dann auch, dass Titel wie Luigi’s Mansion von Qumu und ähnliche Konsorten hier so richtig abgehen. Doch wie schlagen sich die HUAWEI FreeBuds 6i so bei ruhigeren und gemütlicheren Titeln? Dem widmete ich mich mit einer entsprechenden Playlist mit gehauchten Stimmen, wo sich Billie Eilish, Em Beihold und andere tummelten. Auch hier machen die In-Ear-Buds eine gute Figur, die Basslast geht auf keinen Fall zu Lasten der Soundqualität in anderen Bereichen. Mit dedizierten Mittel- und Hochton-Spezialisten wie etwa von Sonos oder Sennheiser kann sich HUAWEI mit diesem Produkt nicht anlegen, aber für den gewünschten Einsatzbereich reicht das Gebotene vollkommen aus. Zusätzlich ist es auch eine gute Sache, dass ihr die Umgebung stets ausblendet, sofern ihr dies nicht ausstellt.

Das adaptive ANC der Buds

Denn von Anfang an ist bei den HUAWEI FreeBuds 6i der adaptive Umgebungsgeräuschunterdrückungsmodus (ANC) aktiviert. Und ohne, dass ihr es merkt, werden plötzlich die Geräusche rund um euch unterdrückt! Besonders eindrucksvoll ist, wenn ihr manuell zwischen den Modi umschaltet – da merkt ihr erst, wie sehr sich die einzelnen Unterdrückungen unterscheiden. Im Ultra-Modus gleicht das Geräusch einem angenehmen, minimal (wenn überhaupt) wahrnehmbaren Rauschen. Bei ausgeglicheren Umgebungen verschwindet das Geräusch irgendwie und verschmilzt mit dem Hintergrund, das kann ich nur als angenehm bezeichnen. Und in ruhigen Umgebungen empfiehlt sich der gemütliche Modus, der dann schon gar nicht mehr auffällt. Standardmäßig wechseln die In-Ear-Buds dynamisch zwischen diesen Voreinstellungen, das funktioniert ziemlich gut!

Fast schon gespenstisch wirkt das, wenn ihr sie etwa tragt, während ihr auf einem Gehsteig zu Fuß geht. Die Ohrstöpsel können nämlich automatisch Windgeräusche und sonstigen Straßenlärm mindern, und plötzliche Störgeräusche wie etwa lautes Hupen werden ebenso nach Leibeskräften unterdrückt. Heraus kommt eine sehr homogene Klangbühne, die euch im Alltag offen steht. Und: Diese Beschreibung ist nur dann zutreffend, wenn ihr die HUAWEI FreeBuds 6i eingeschaltet habt und ohne Musikbespielung tragt. Denn wenn ihr neben dem eingeschalteten ANC auch noch Musik hört, vermindern sich die Umgebungsgeräusche naturgemäß noch mehr. Der daraus resultierende Effekt: Egal, wo ihr euch befindet, auf Wunsch könnt ihr fast vollkommen in eurer Musik bzw. euren Medien versinken! Im Straßenverkehr ist das lebensgefährlich, weswegen es einen Aufmerksamkeits-Modus gibt.

Zur HUAWEI AI Life-App

Auch, wenn ihr zwischen den Geräuschschutz-Modi am Ohrhörer direkt wechseln könnt (einfach einen Bud antippen und halten), empfiehlt sich die Verwendung der HUAWEI AI Life-App. Denn sie zeigt euch ungeachtet des Betriebssystems – für iOS und Android verwendbar – etwa die Ladestände der Earbuds und des Ladecases an. Gleichzeitig könnt ihr auch die Geräuschunterdrückung ändern, zwischen Rauschunterdrückung, Aufmerksamkeit (mit optionalem Sprachemodus für Gespräche) und Aus habt ihr einige Optionen. Auch bei den Soundeffekten gibt es ein paar Equalizer-Einstellungen für euch. Ihr habt die Wahl zwischen Standard, Bassverstärker, Höhenverstärkung, Stimmen, Sinfonie und Hi-Fi Live. Die HUAWEI FreeBuds 6i sind grundsätzlich stark im Bass, das könnt ihr entweder noch verschärfen oder ausgleichen. Bonuspunkt: Ihr dürft auch eure eigenen Equalizer-Einstellungen abspeichern!

Alles andere wird ebenfalls über die App gesteuert. Dazu zählt etwa eine kurze Einführung in die Gestensteuerung der In-Ear-Buds, was ihr durch zweimaliges und dreimaliges Antippen des linken oder rechten Ohrhörers tun könnt. Genauso verhält es sich mit dem Drüberstreichen über oder das Gedrückthalten eines Earbuds: Hier lassen sich die Gesten ausprobieren und einstellen. Einen Passtest für die Silikonaufsätze in den Größen S/M/L gibt es ebenso wie die Optionen „Intelligente Trageerkennung“ und „Niedrige Audiolatenz“ – letztere Einstellung ist für Spieler*innen Gold wert. Denn dank ihr gibt es keine merkbare Verzögerung zwischen dem Spielgeschehen am Bildschirm und dem Audio-Erlebnis im Ohr. Zu guter Letzt: Ich habe die HUAWEI FreeBuds 6i im Juli 2024 getestet, und zu diesem Zeitpunkt war die Firmware-Version 4.2.0.132 aktuell.

HUAWEI FreeBuds 6i: Technik und Alltag

Im Alltag könnt ihr die Buds dann verwenden, wie ihr möchtet. Ich persönlich habe mich ausschließlich auf das beworbene Standard-Feature mit der dynamischen Anpassung konzentriert. Sehr beeindruckend, denn ich kenne das Feature grundsätzlich schon von meinen Apple AirPods Pro 2. Gen – da ist aber der Preispunkt ein ganz anderer. Die HUAWEI FreeBuds 6i kosten ein Drittel und sind um 99,- Euro (UVP) erhältlich. Klarerweise hört man im Direktvergleich und im absoluten High-End-Bereich den einen oder anderen Unterschied, aber ob euch das den dreifachen Preis wert ist? Ausdauernd sind die Buds auf jeden Fall, denn zwischen fünf und acht Stunden Laufzeit sind immer drin. Diese Akkulaufzeit wird durch das Ladecase weiter gesteigert, drei Mal könnt ihr die In-Ear-Buds wieder aufladen. Das Ganze passiert in etwa einer Stunde und das Case selbst ist über USB-C aufzuladen.

Zudem ist nicht nur die Umgebungsgeräuschunterdrückung in ihren vielen Ausprägungen zu erwähnen. Auch die erzeugte Klangwelt, die sich sehr bei tiefen Tönen zu Hause fühlt, ist äußerst gelungen. Möglich macht das die viele Technik im Inneren. Die 11 mm-Treiber sind für die Soundqualität verantwortlich und tun ihre Dienste außerordentlich. Das Produkt ist übrigens nach IP54 vor Spritzwasser geschützt – Regengüsse tun den Buds nichts, aber untertauchen dürft ihr sie nicht. Die Kopfhörer messen 31,4 x 21,3 x 23,7 mm bei einem Gewicht von etwa 5,4 Gramm. Das Ladecase nimmt 48,2 x 61,8 x 27 mm Raum ein und wiegt etwa 34 Gramm. Ihr seht schon, wir reden hier von absoluten Leichtgewichten, die für den Alltag bestens geeignet sind – und genau als solche möchte ich euch die HUAWEI FreeBuds 6i auch empfehlen!