soundcore by Anker Motion Boom Plus Test: Kräftiger und leichter als gedacht

soundcore bringt mit dem Motion Boom Plus ein starkes Gerät für den Outdoor-Gebrauch. Was es kann, lest ihr im Test!

Hey, soundcore Motion Boom Plus

Auf der offiziellen Website des Produkts verspricht der Hersteller federleichten, tragbaren Sound für draußen. Was bedeutet das im Klartext? Es gibt drei Treiber, zwei Woofer mit jeweils 30 Watt und zwei Hochtöner mit jeweils 10 Watt Leistung. Dieses System will euch also gut beschallen, das soll die Angabe des 80 Watt Stereo-Sounds bewirken. Dank BassUp-Technologie verstärkt der Hersteller auf Wunsch auch die tiefen Töne, was sich in Wahrheit so gut anhört, dass man das Feature ohnehin ständig aktiviert lassen mag. Dank einem integrierten Griff und einer Handschlaufe ist das Gerät auch komplett reisetauglich, und da sorgt sein Gewicht für eine Überraschung.

Denn trotz seines wuchtigen Aussehens und der Power ist es mit 2,28 Kilogramm eigentlich ziemlich leicht, und ausdauernd noch dazu: Bis zu 20 Stunden Akkuleistung werden mit einer Aufladung versprochen. Das ist richtig cool und macht den Speaker noch universeller einsatzbar. Dabei darf man nicht außer Acht lassen, dass der soundcore Motion Boom Plus dank IP67-Schutz vollständig wasserdicht ist. Ganz ohne Sorgen könnt ihr da eure Musik am Pool, am Strand oder auch bei Regen hören. Dieser Outdoor-Lautsprecher ist zudem in drei Farben (Schwarz, Camo-Beige und Grau) verfügbar. Legen wir los mit unserem Testbericht und packen wir den reisefreudigen Lautsprecher aus!