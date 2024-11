Sonys PlayStation Plus-Spiele vom November 2024: Action, Racing und Thrill

Sony hat die PlayStation Plus Essential-Spiele vom November 2024 enthüllt. Da dürfte wieder mal für alle was dabei sein!

Über die Sony PS Plus-Spiele

Die ersten PlayStation Plus-Titel des nächsten Monats werden Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (PS4, PS5), Ghostwire: Tokyo (PS5) und Death Note Killer Within (PS4, PS5) sein. Alle drei Spiele werden für PlayStation Plus-Mitglieder ab dem 5. November, dem Veröffentlichungsdatum von Death Note Killer Within, wie wir bereits berichteten, verfügbar sein. Das soziale Deduktionsspiel, das von Grounding Inc. entwickelt und von Bandai Namco veröffentlicht wurde, wird morgen auch auf dem PC erscheinen.

Die PlayStation Plus Essential-Titel dieses Monats sind WWE 2K24 (PS4, PS5), Dead Space (PS5) und Doki Doki Literature Club Plus! (PS4, PS5). PlayStation Plus-Mitglieder können diese drei Spiele nur noch heute beanspruchen. Wie immer sind Essential-Spiele für jeden mit einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft verfügbar, unabhängig von der Abonnement-Stufe. Sie bleiben in eurer Bibliothek, solange ihr eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft habt. Wenn euer Abonnement endet, endet auch euer Zugang zu den Spielen, aber wenn ihr dem Dienst wieder beitretet, werden sie wieder verfügbar. Was haltet ihr vom aktuellen Angebot von Sonys PS Plus-Spielen?