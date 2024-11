Sonys Black Friday-Angebote zu PlayStation-Produkten sind vorab bekannt geworden

Die Black Friday-Angebote von PlayStation sind Berichten zufolge frühzeitig durchgesickert, einschließlich erheblicher Preissenkungen für das Slim-Gerät der PlayStation 5 und PlayStation VR2.

Über Sonys Black Friday

Anfang dieser Woche enthüllte eine Sony-Anzeige, die anscheinend ein wenig zu früh veröffentlicht wurde, dass der Plattformhalter den Preis der PlayStation-Konsole mit “schlanker” Version in den USA um 70 Dollar senken wird. Nun, laut dem zuverlässigem Leaker Bilbil-kun, wird der Plattformhalter ein ähnliches Angebot in Europa machen. Laut Bilbil-kun werden Einzelhändler vom 22. November bis zum 12. Dezember 2024 sowohl digitale als auch Standard-PS5-Konsolen um 75 Euro im Preis senken. Darüber hinaus wird PlayStation VR2 Berichten zufolge in Europa einen riesigen Rabatt von 200 Euro erhalten, von 599,99 Euro auf 399,99 Euro. Ob das Erfolg bringt? Die Black Friday-Angebote von PlayStation in Europa werden Berichten zufolge Folgendes beinhalten:

PS5 Slim – Standard Edition: 474,99 Euro (statt 549,99 Euro)

PS5 Slim – Digital Edition: 374,99 Euro (statt 449,99 Euro)

PlayStation VR2 Headset: 399,99 Euro (statt 599,99 Euro)

PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain Pack: 399,99 Euro (statt 649,99 Euro)

Sony sagte letzte Woche, dass es im zweiten Quartal, das im September endete, rund 3,8 Millionen PS5-Konsolen ausgeliefert hat – ein Rückgang von 29 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum – was die Gesamtsumme auf 65,5 Millionen verkaufte Einheiten bringt. Das bedeutet, dass die PS5 einige Millionen Einheiten hinter dem zurückliegt, was die PS4 im gleichen Zeitraum ihres Lebenszyklus hatte (etwa 67,5 Millionen ausgelieferte Einheiten). Es wird erwartet, dass das PlayStation-Geschäft im laufenden Geschäftsjahr von Sony einen Rekordbetriebsergebnis erzielen wird, teilweise aufgrund des starken Verkaufs von Spielen von Drittanbietern und PlayStation Plus-Abonnements, und es beabsichtigt, sich in Zukunft auf eine Mischung aus Einzelspieler- und Live-Servicespielen zu konzentrieren.