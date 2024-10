Sony Xperia 1 VI: Echter Hingucker in der Farbe Scarlet

Der neue Farbton Scarlet verleiht dem Sony Xperia 1 VI einen auffälligen Look und verfügt mit 512 GB über eine größere Speicherkapazität.

Sony erweitert die Farbpalette des Xperia 1 VI: Das Flaggschiff-Smartphone ist jetzt auch in dem markanten neuen Farbton „Scarlet“ erhältlich. Dieses neue Smartphone in dem Farbton Scarlet verfügt über alle hochmodernen Spitzentechnologien, die auch die Modelle in den bereits erhältlichen Farben auszeichnen, und bietet damit ein unvergleichliches Benutzererlebnis. Seine schlanke Ästhetik wird durch die luxuriöse mattierte Oberfläche in dem Farbton Scarlet noch zusätzlich unterstrichen. Die leuchtende neue Farbe ist eine Hommage an die Individualität und ermöglicht es den Kund*innen, ihrer einzigartigen Persönlichkeit mit einem Smartphone Ausdruck zu verleihen, das sowohl auf Leistung als auch auf Stil ausgelegt ist.