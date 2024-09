Sony WH-1000XM5 und WF-1000XM5 ab sofort in Smoky Pink erhältlich

Sony präsentiert seine preisgekrönten Noise Cancelling-Kopfhörer der 1000X Serie in einer neuen Farbvariante: Der Kopfhörer WH-1000XM5 und der In-Ear-Kopfhörer WF-1000XM5 sind jetzt auch in Smoky Pink erhältlich. Diese Farbe mit stilvollen harmonischen pinken Untertönen bietet neue Möglichkeiten, den persönlichen Stil zu betonen und lässt sich vielfältig kombinieren. So setzt die 1000X Serie nicht nur Klangmaßstäbe, sondern auch ein modisches Statement.

Die Kopfhörer WH-1000XM5 und WF-1000XM5 haben die beste Geräuschminimierung auf dem Markt und eine hervorragende Audioqualität für ein unübertroffenes Klangerlebnis. Der WF-1000XM5 ist weiterhin in den Farben Schwarz und Platinsilber erhältlich, der WH-1000XM5 in Schwarz, Platinsilber und Mitternachtsblau. Das neue Smoky Pink ist ein eleganter, sanfter Farbton mit pudrig-matter Textur, der den individuellen Stil wirkungsvoll unterstreicht.