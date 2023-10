Sony WF-1000XM5 Test: High-End Earbuds für jede Lebenslage

Die Sony WF-1000XM5 positionieren sich ganz klar am oberen Ende der True Wireless-Ohrhörer-Technologie-Skala. Mit kleinen aber feinen Updates verbessert Sony damit den ohnehin bereits tollen XM4. Die Kombination aus überragender Klangqualität, effektiver Geräuschunterdrückung und langanhaltender Akkulaufzeit macht sie zu einer klaren Empfehlung. Wie gut sie sich anhören und anfühlen und ob sie einem Vergleich mit anderen Earbuds standhalten verraten wir hier.

Große Bandbreite

Egal ob in den öffentlichen Verkehrsmitteln, auf dem Weg in die Arbeit, im Fitnessstudio oder gemütlich zuhause auf der Couch, für mich müssen gute Ohrhörer in vielen Bereichen bestehen. Ganz besonders trifft das auf Kopfhörer mit Active Noise Cancelling (ANC), also aktiver Rauschunterdrückung zu. Wenn ich in der U-Bahn sitze, möchte ich in der Welt eines Hörbuchs versinken können oder aufmerksam den Nachrichten lauschen. Beim Sport möchte ich fokussiert sein und auf der Couch außerdem entspannt telefonieren können. Ziemlich viel also, was Sony hier liefern muss.

Die umfangreiche Aufgabe löst der Konzern aus Japan ohne größere Probleme. Die Audioqualität der XM5 lässt kaum Wünsche offen. Kristallklare Höhen, satte Bässe und detaillierte Mitten heben die Musik noch einmal an. Egal ob Jazz, Rock oder elektronische Musik – die Klangwiedergabe ist beeindruckend ausbalanciert. Dieses ausgewogene Klangbild macht sich zudem bei Hörbüchern bezahlt. Die Stimmen wirken nie aufdringlich oder schrill. Sony hat sich nicht ohne Grund einen guten Ruf in der Audiotechnologie erworben, und das spiegelt sich in den WF-1000XM5 hörbar wider.