Sony sagt, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time kommt auch auf PlayStation

Sony scheint enthüllt zu haben, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time auf PlayStation zu bringen, sowie das Erscheinungsdatum des Spiels.

Zu Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

Nach mehreren Verzögerungen wird der neueste Eintrag der Fantasy Life RPG-Reihe von Level 5 im April 2025 offiziell für Nintendo Switch und wohl auch dessen Nachfolgerkonsole veröffentlicht. Aber laut einer PlayStation Store-Seite, die von Gematsu entdeckt wurde, wird das Spiel am 23. April auch für PS4 und PS5 veröffentlicht. Die Webseite wurde kurz nach der Entdeckung offline genommen, was darauf hindeutet, dass Sony sie möglicherweise fälschlicherweise vor einer offiziellen Ankündigung veröffentlicht hat. Das während einer Nintendo Direct im Februar 2023 vorgestellte Insellebenssimulationsspiel sollte ursprünglich später in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Doch dann kam etwas dazwischen, und das Team hatte sich für eine erneute Verschiebung ausgesprochen. Vor einer weiteren Verzögerung im letzten August war die Veröffentlichung im Oktober 2024 geplant. Ein Fußball-Rollenspiel Inazuma Eleven: Victory Road von Level 5 soll im Juni 2025 für PS5, PS4, Switch, Steam, Android und iOS erscheinen. Das Studio arbeitet derzeit auch an dem ersten neuen Hauptspiel der Professor Layton-Reihe seit über einem Jahrzehnt. Puzzle-Fantasy-Abenteuer Professor Layton und die neue Welt von Steam soll 2025 für Switch erscheinen. Hier noch ein Trailer zu Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time für euch: