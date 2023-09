Sony INZONE H9 Test: Kabelloses Gaming-Headset zum Verlieben

Mit dem Sony INZONE H9 kommt wohl das bessere Pulse Headset in unser Haus, das natürlich mit PS5 und PC kompatibel ist. Lest unseren Test!

Der erste Eindruck des INZONE H9

Nach dem Auspacken liegt das INZONE H9-Headset vor mir, und ich kann nicht umhin, als einen Vergleich mit der PS5-Konsole zu ziehen. Das ist auch durchaus beabsichtigt, denn die Kunststoff-Hülle der Ohrhörer ist im selben Weiß gehalten, wie auch der Bügel und das Mikrofon des Geräts. Die Hardware passt jedenfalls perfekt zur Konsole und es ist kein Zufall, dass am USB-Dongle des Headsets ein Schalter (PC/PS5) angebracht ist. Das Gewicht des Headsets ist ziemlich gering ausgefallen, und beim Aufsetzen reduziert sich die Last durch kluge Verteilung noch weiter. Die weichen Polster auf den Ohrteilen nehmen zwar gerne Fingerabdrücke an, schmiegen sich aber sehr gut rund um eure Ohrmuscheln an und sorgen von Anfang an für einen hohen Tragekomfort. Sehr gut für so einen Kopfhörer, wenn er vom ersten Moment an mit Bequemlichkeit überzeugen kann!

Doch nicht nur Komfort wird bei diesem Produkt groß geschrieben, auch die Optionsvielfalt kann sich sehen lassen. An der linken Ohrmuschel befinden sich das Bügelmikrofon, ein USB-C-Anschluss mit Lade-LED, die Lautstärkeregelung (sehr cool: ein Rad anstatt einer typischen Wippe) sowie die Taste für den Noise Cancelling/Ambient Sound-Modus. Die rechte Ohrmuschel hingegen beinhaltet den Standby-Knopf, einen Bluetooth-Auslöser und den Schalter für die Balance zwischen Game- und Chat-Lautstärke. Zudem bietet das INZONE H9-Headset stets eine kabellose Verbindung, 360° Spatial Sound für Gaming und eben die Umgebungsgeräuschunterdrückung, die wir nun gleich einmal auf die Probe stellen. Dazu verbinden wir den USB-Dongle mit einer freien USB-Buchsen an der PS5-Konsole und schalten sowohl sie als auch das Headset ein.

Perfekt für die PS5 gemacht

Hoch lebe Plug & Play – binnen Sekunden schaltet die PS5 auf den korrekten USB-Audio-Ausgang um und ihr hört alles, was ihr sonst über den Fernseher hören konntet, nun über euer INZONE H9-Headset. Dabei ist es egal, ob ihr Spiele wie Fae Farm, Disney Dreamlight Valley und die Demo von Star Ocean: The Second Story R spielt, oder euch mit größeren Titeln wie The Witcher 3, Cyberpunk 2077 (samt Phantom Liberty) oder Baldur’s Gate 3 die Zeit vertreibt. Klarerweise siegt das hochwertige Headset Im Vergleich zum typischen Klang eines Flachbildfernsehers, aber auch gegenüber dem ebenfalls für die PS5 gedachten Pulse 3D Headset von Sony gibt es im Direktvergleich immer noch Nuancen, die das bessere Produkt einfach besser hinbekommt. Natürlich hört man das leichter, als man es mit Worten aufschreiben kann, aber ich bemühe mich, das Klangbild bestmöglich zu beschreiben.

Denn während das Pulse 3D Headset von Sony dank 3D Audio-Tempest-Technologie schon für ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen gesorgt hat, legt das INZONE H9 in sämtlichen Belangen ganz locker noch einen drauf. Sei es die Wiedergabequalität der einzelnen Musikstücke und Soundeffekte, die klare Trennung zwischen Sprachsamples und Hintergrunduntermalung, die Positionierung der Klänge rund um euch herum oder die generelle Soundstage zwischen Hoch- und Tieftönen: Auch, wenn man es sich vorher nicht so gut vorstellen kann, ein Vergleichshören öffnet eure Augen sehr rasch. Selbst in Titeln wie Stardew Valley oder eben Star Ocean: The Second Story R, wo man schon mit einem 100-Euro-Headset glaubt „jetzt hab’ ich alles gehört“, kitzelt das INZONE noch mehr raus. Besonders fies: Hat man sich erst einmal an die neu gewonnene Qualität gewöhnt, ist es fast unmöglich, wieder den Schritt zurück zu machen.

Anpassung nur am PC möglich

In Verbindung mit einer PS5-Konsole mögen andere sich daran stoßen, dass so viele Voreinstellungen hinter den Kulissen ablaufen. Denn obwohl ihr mit dem Sony INZONE H9 zweifelsohne ein High-End-Produkt erstanden habt, ändert sich deswegen an der Sony PlayStation 5 nur geringfügig etwas bezüglich den Einstellungen. Ja, ihr könnt am Headset direkt die Balance zwischen Chat- und Spielton verändern, und eben die Umgebungsgeräuschunterdrückung in drei Modi (Noise Cancelling, Ambient-Modus und Aus) aktivieren. Der Ambient-Modus lässt Gespräche von anderen noch durch, Noise Cancelling blockiert so gut wie alles, und bei Aus bleibt die Technik einfach untätig. Abgesehen davon bleiben euch die selben Optionen in den Einstellungen der Konsole vorbehalten, die bei einer PS5 unter „3D-Audio für Kopfhörer“ und „Audioausgabe“ zu finden sind.

Am PC jedoch gibt es dank der Software namens INZONE Hub genügend Anpassungsmöglichkeiten für all jene, die Gebrauch davon machen wollen. So könnt ihr darin nämlich den 360° Spatial Sound für Gaming aktivieren, der einen Virtualiser für Gaming darstellt. Dieser wandelt Audiosignale aus mehreren Kanälen in räumlichen Klang um, und am Ende kommt es so bei euch an, wie es die Macher des Spiels vorgesehen haben. Doch auch eine Smartphone-App gibt es, sie nennt sich 360° Spatial Sound Personalizer und lässt euch bei Smartphones (auch eins von Sony?) den räumlichen Klang an eure Ohrform anpassen – ähnlich wie bei der PS5. Ein Equalizersystem hat ebenso seinen Weg in die Software gefunden, also bekommt ihr ein ganz individuelles Spielerlebnis und einen besseren Klang obendrein! So kann das Sony INZONE H9 auch am PC durchaus für imposanten Sound sorgen, mehr Anpassungsmöglichkeiten inklusive.

Das Leben mit dem INZONE H9

Dadurch, dass das hochwertige Headset aus sämtlichen Spielen irgendwie noch mehr Performance rauszuholen scheint, ist es ziemlich egal, mit welchen Titeln ihr das Gerät nutzt. Uns ist im Testzeitraum bei Spielen wie Stardew Valley ein Mehr an Tiefe aufgefallen, in Disney Dreamlight Valley konnte sich etwa Dolby Atmos auszeichnen (den einen oder anderen Vogel konnten wir über uns verorten), und in Spielen wie Horizon Zero Dawn gibt es ohnehin einiges auf die Ohren. Allerdings gewinnt das INZONE H9-Headset im blinden Vergleich zum Pulse 3D Headset immer, und das über mehrere Ohrpaare hinweg. Das alleine sagt schon einiges über die Qualität des Produkts aus, und da bemerkt man den Preis- und Technik-Unterschied enorm. Aber im Alltag macht das richtig Spaß, und das ist in jedem Titel, jedem Film und in jeder Minute, die ihr mit der PS5 verbringt, mehr als nur auffällig.

Denn wenn die PC-Kühlung mal lauter werden sollte oder eure bessere Hälfte etwa mit der portablen Nintendo Switch neben euch sitzt, könnt ihr dank Umgebungsgeräuschunterdrückung für ein Mehr an Ruhe sorgen. Komplett abgeschottet werdet ihr dadurch nicht, doch in Verbindung mit den Geräuschen eures Spiels oder Films bekommt ihr nur noch sehr wenig von den Außengeräuschen mit. Solltet ihr aber dennoch für Gespräche zur Verfügung stehen, gibt es den Ambient-Modus beim INZONE H9-Headset. Dieser blockiert alle Umgebungsgeräusche, und wenn menschliche Sprache erkannt wird, lässt das Produkt diese durch. Im Grunde funktionieren sämtliche Modi beim Gerät so, wie es sein soll, und bei mir im Alltag hatte ich den Noise Cancelling-Modus größtenteils aktiviert deaktiviert. Und die angegebenen 30 Stunden Akkulaufzeit sind auch realistisch zu erreichen, das finde ich cool!

Bei längeren Spielesessions

Sehr oft gilt bei Headsets ungeachtet der Preisklasse, dass sie zwar bei kurzer Verwendung angenehm sind und toll klingen, aber dann bei einer längeren Spieldauer die ersten Probleme auftreten. Beim INZONE H9-Headset kann ich hier nur Positives berichten: Die anfangs angenehme Haptik und das leichte Gewicht machen sich auch während fortschreitender Spieldauer bemerkbar. Bei kleinen Korrekturen des Sitzes, aber auch beim Drehen eures Kopfes ist es ziemlich klasse, wie ihr den Halt und das geringe Gewicht kaum registriert, einfach, weil es so passt, wie es ist. Auch das Mikrofon wurde in Online-Lobbys und Voice-Chats, etwa in Overwatch 2 und Baldur’s Gate 3, im Vergleich zu jenem des Pulse 3D Headsets sehr gelobt. Viel klarer waren wir zu verstehen, und die Stummschaltung (einfach den Mikrofonarm nach oben drehen) ist jederzeit kinderleicht anzuwenden.

Wie vorhin angesprochen hält das Headset gefühlt ewig lange durch. Hier kann ich wieder nur den Vergleich zum Pulse 3D Headset von Sony ziehen, das nach zwölf, spätestens dreizehn Stunden w.o. geben muss. Das Sony INZONE H9 hält da länger durch, ohne Umgebungsgeräuschunterdrückung fast drei Mal so lang! Aber selbst mit aktiviertem Noise Cancelling schafft ihr mehr als die doppelte Laufzeit des Pulse 3D Headsets, und das ist richtig klasse. Ein kleiner Wermutstropfen: Eine ganz genaue Akku-Anzeige gibt es nicht, da müsst ihr euch auf die dreiteilige Anzeige bei der PS5 verlassen, so, wie es auch bei den anderen Bluetooth-Geräten wie den DualSense-Controllern der Fall ist. Aber dank der hohen Ausdauer des Headsets, die euch mit einer 25 %-Ladung durch eine sechs- bis achtstündige Session bringt, ist das kein Thema. In etwa vier Stunden ist das Gerät von Null auf 100 geladen.

Sony INZONE H9: Die Technik

Auf der offiziellen Website des Produkts gibt es auch das Datenblatt online zum INZONE H9-Headset. Der geschlossene Kopfhörer bietet Treibereinheiten mit 40 mm Größe, die mittels Neodymium-Magneten und PET-Folienmembran funktionieren. Als Frequenzgang wird eine Reichweite zwischen 5 und 20.000 Hz angegeben, und die Mikrofon-Frequenz kann Töne zwischen 100 und 8.000 Hz erkennen. Die Bluetooth-Version ist 5.0 und dementsprechend stromsparend, so kommt dann auch die maximale Akkulaufzeit von bis zu 32 Stunden (ohne ANC) zustande. Ebenfalls gibt es eine 10 Minuten-Schnellladefunktion, dank dieser könnt ihr nämlich binnen zehn Minuten eine Stunde lang spielen.

Als effektive Reichweite werden etwa zehn Meter angegeben, und das hat im Test immer gut funktioniert. Denn mehr als zehn Meter seid ihr weder von der Konsole noch vom PC-Gerät entfernt, und die verzögerungsfreie Wiedergabe von Tönen und Medien funktioniert stets einwandfrei. Die Ohrpolster aus Soft-Fit-Leder üben wenig Druck auf euren Kopf aus, und dadurch, dass das gesamte INZONE H9-Headset größtenteils aus Kunststoff besteht, bleibt alles elastisch – für maximalen Komfort und Stabilität. Viel mehr gibt es zu diesem Gerät nicht zu sagen, und daher gibt es nun den Übergang zu unserem Fazit!