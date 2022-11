Das The Witcher 3 Free Next Gen Update kommt am 14.12.2022 für PS5, Xbox und PC

CD PROJEKT RED gab bekannt, dass The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition am 14. Dezember 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird.

Was erwartet euch?

Die kommende Version des preisgekrönten Rollenspiels wurde mit Blick auf die Leistung von Next-Gen-Konsolen und moderner PC-Hardware optimiert und wird Dutzende von visuellen, leistungsbezogenen und technischen Verbesserungen gegenüber dem Original enthalten. Dazu gehören unter anderem die Unterstützung von Raytracing, schnellere Ladezeiten auf Konsolen sowie eine Vielzahl von Mods, die direkt in das Spielerlebnis integriert sind. Zusammen mit neuen zusätzlichen Inhalten, die von der The Witcher-Serie von Netflix inspiriert sind, werden diese Inhalte nächste in einem speziellen REDstreams-Event auf Twitch vorgestellt, bei dem das Studio Gameplay aus der Next-Gen-Version des Spiels präsentieren wird.

Die Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition wird in digitaler Form für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein und alle bisher erschienenen kostenlosen DLCs sowie die beiden großen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine enthalten. Darüber hinaus wird es als kostenloses Next-Gen-Update für alle Besitzer einer beliebigen Version des Spiels für PlayStation 4, Xbox One und PC zur Verfügung gestellt. Eine physische Fassung wird im Anschluss an die digitale Erstveröffentlichung erscheinen, ein genauer Termin wird noch bekanntgegeben.

Zusätzlich zur Next-Gen-Veröffentlichung erhalten die PlayStation 4-, Xbox One- und Nintendo Switch-Versionen ein Update, das zahlreiche Erweiterungen und Verbesserungen sowie zusätzliche Inhalte zum Thema Netflix-Witcher enthält. Infos dazu, inklusive dem Veröffentlichungstermin, werden in Kürze veröffentlicht.

Das Update der nächsten Generation für The Witcher 3 hat seit seiner ursprünglichen Ankündigung im Jahr 2020 einen beschwerlichen Weg hinter sich. Es hat sich so oft verschoben, dass CD Projekt im vergangenen April ein Statement herausgeben musste, dass das Update tatsächlich kommt. Das Riesenupdate wird am 14. Dezember 2022 erscheinen und für PC, PlayStation 5 und Xbox Serie erhältlich sein. Alle, die das Spiel bereits besitzen, bekommen dann einen kostenlosen Patch – und alle anderen können eine rundum erneuerte Complete Edition des Games kaufen. Hurra!