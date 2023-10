Sonos Heimkino Flash Sale bei Tink bis 29.10.2023

Beim Smart-Home-Experten tink muss nicht auf den Black Friday gewartet werden: Vom 27. Oktober (Mitternacht) bis 29. Oktober haben Sound-Aficionados im Zuge des Sonos Heimkino Flash Sales bei tink Zugriff auf viele Angebote, bei denen insbesondere auf Sonos-Sets Geld gespart werden kann. Alle Top-Deals sind exklusiv auf tink.at erhältlich.

Wenn tiefe Beats und brillante Klänge Filme in Erlebnisse verwandeln, muss Sonos seine Finger im Spiel haben. Genau passend, wenn nun der Herbst Einzug gehalten hat und zur Gemütlichkeit am Sofa aufruft. tink präsentiert im Rahmen des Sonos Heimkino Flash Sales vom 27. bis zum 29. Oktober zahlreiche Top-Deals, die die Herzen von Film- und Musikliebhabern höher schlagen lassen und nebenbei auch noch die Geldbörse schonen.

Ultimatives Heimkino Erlebnis

Bei jedem Song und in jeder Filmszene mitten im Geschehen zu sein, ist das möglich? Mit dem unglaublichen Multichannel Surround Sound und den kraftvollen Bass-Erlebnissen gepaart mit beeindruckend realistischen 3D Audio von Sonos kein Problem. Alle Audioinhalte werden mit dem Sonos Era 300 Arc 7.1.4 Heimkino-Set noch intensiver erlebt: Die seitlichen und Overhead-Kanäle der Arc sowie des Era 300 geben 3D Sound mit kristallklaren Stimmen wieder, während der Sub (Gen. 3) für ein noch dynamischeres Sounderlebnis sorgt. Kurz um: Gemütlich machen, Füße hochlegen und getrost in eine andere Welt eintauchen.



Kuschelmomente der sonorischen Superlative

Das Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino Set ist ein ausgewogenes Gesamtpaket, gerade für kleine bis mittelgroße Wohnzimmer. Die drei Smart Speaker und der Sub (Gen. 3) werten jeden TV deutlich auf und erzeugen eine eindrucksvolle Atmosphäre. Daneben fällt die Multiroom-Funktion positiv auf. Die zwei One SL können jederzeit in einem anderen Raum aufgestellt werden. Auf diese Weise kann über die Arc und den Sub (Gen. 3) ferngesehen werden, während jemand anderes im Schlafzimmer zu seiner Lieblingsmusik abschalten kann.



Smart gepaart

Wer in den Genuss eines perfekt aufeinander abgestimmten Smartspeaker-Duos kommen möchte, sollte sich die Sonos Beam (Gen. 2) (hier geht’s zu unserem Test) + den Sub Mini auf die Wunschliste schreiben. Der Sub Mini liefert klaren Sound, eine störfreie, niedrige Frequenz und satten Bass, während die Sonos Beam der zweiten Generation sich um alle anderen Tonfrequenzen kümmert und dabei absolut fabelhaft klingt. Aber nicht nur das, denn die Montage der beiden Geräte gelingt im Handumdrehen und die Steuerung funktioniert ganz einfach per Smartphone, App oder manuell am Gerät. Eine smarte Love Affair!



Smart verbundelt: One for all, two for more

Das raumfüllende Superwuzzi-Set Sonos One SL Stereo Set – WLAN-Lautsprecher sorgt für raumfüllenden Sound und dank integriertem Hochtöner für eine klare und exakte Wiedergabe. Der Sonos One Speaker ist kompakt, kraftvoll und zeitlos. Mithilfe seines Bruders läuft er zu Höchstleistungen auf und verwandelt sich zu einem Stereo Set: Durch die Multiroom-Funktion bleibt kein Winkel im trauten Heim gelangweilt. Das volle Entertainment-Programm bietet die Ergänzung des Google Nest Mini, denn somit sind auch höhere Lautstärken mit satten Bässen möglich und schenken ein optimales Hörerlebnis.



Die smarte Macht der Drei, kann keiner entzweien

Ob Fußball- oder Streaming-Fan, jeder, der gerne in neue Soundwelten abtauchen möchte, schnappt sich das Sonos Era 100 Arc 5.1 Heimkino Set. Der Era 100 unterstützt Bluetooth und ist zudem bei der True-Play-Einmessung nicht länger auf Apple-Geräte beschränkt. Mittels Zubehör lassen sich Musikwiedergabegeräte per Klinkenkabel verbinden. Die Sonos Arc Soundbar unterstützt nicht nur den Smart-TV, sie ersetzt auch die gesamte Stereoanlage. Schlankes Gehäuse, 11-fache Audiotreiber und breite Klangbühne sorgen für einen Premium-Sound, der sich im ganzen Raum ausbreitet. So erzeugt das smarte Trio bestehend aus Era 100, dem Sub (Gen. 3) und der Arc für magischen Surround-Sound der Extraklasse.



I like to move it, move it

In einem hektischen Lebensstil ist Flexibilität der Schlüssel zum Glück. Und das macht den Sonos Move zum perfekten Begleiter. Denn ganz gleich, ob man sich im Komfort des eigenen Zuhauses zurückzieht oder unterwegs ist: Mit dem wasser- und sturzfesten Sonos Move ist man immer mit den besten Sounds versorgt. Zuhause lässt er sich einfach via WLAN verbinden. Und muss es doch einmal schnell gehen, kann der Lautsprecher mühelos mit seinem ergonomischen Griff an der Rückseite mitgenommen werden. Zum musikalischen Einstand in die bevorstehende Adventszeit stimmt der Sonos One SL Speaker mithilfe der Amazon Alexa oder Google Assistant Sprachsteuerung Evergreens an und versprüht schon jetzt Weihnachtsfeeling pur.

