Sonos hat Smart Speaker Sonos Roam vorgestellt

Der Sonos Roam wurde, wie gestern berichtet, auf einem Online-Event vorgestellt. Was euch mit diesem Smart Speaker erwartet, lest ihr hier!

Über Sonos Roam

Das neue Produkt wiegt weniger als 500 Gramm und bietet dennoch elegantes und robustes Design. Dadurch ist Sonos Roam für zu Hause, den Garten oder auch für unterwegs geeignet! Dieses Produkt ist gleichzeitig via WLAN und Bluetooth verbunden, daher werden sämtliche Inhalte überall nahtlos gestreamt. Auch Apple AirPlay 2 wird unterstützt, genauso wie Amazon Alexa oder Google Assistant. Aufgrund seiner kompakten Größe passt der Roam in jede Tasche und in die kleinste Ecke des Zuhauses. Er kann vertikal aufgestellt werden, um Platz zu sparen, oder horizontal auf unebenen Flächen im Freien platziert werden, um für mehr Stabilität zu sorgen.

Das Gerät ist in Shadow Black oder Lunar White erhältlich. Es kombiniert Eleganz und Robustheit, ist gemäß Schutzart IP67 vollständig staub- und wasserdicht und dank Silikonkappen und Tasten sturzfest. Darüber hinaus bietet es bis zu 10 Stunden ununterbrochener Wiedergabe mit einer einzigen Akkuladung und bis zu 10 Tagen Akkulaufzeit im Ruhemodus. Der Speaker kann mit der separat erhältlichen, kabellosen Sonos Ladestation mit Magnetfunktion, weiteren kabellosen Qi-zertifizierten Ladegeräten oder mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Kabel aufgeladen werden. Der Roam ist ab dem 20. April für 179 Euro erhältlich und kann ab sofort auf der offiziellen Website vorbestellt werden.

Stimmen zum Sonos Roam

Patrick Spence, CEO von Sonos, sagt zum neuen Produkt: „Mit dem Roam wollten wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, den einzigartigen Sonos Sound überallhin mitzunehmen. Er ist nicht nur unser intelligentester und vielseitigster Speaker, sondern auch unser günstigster. Der Roam bietet Millionen von Neukunden den perfekten Einstieg ins Sonos System und ist das richtige Produkt zur richtigen Zeit.”

„Für einen kleinen, mobilen Speaker bietet der Roam satten und authentischen Sound, was seinem intelligenten Design zu verdanken ist. Der Roam ist einzigartig in seiner Kategorie, weil er sich tatsächlich wie ein perfekt abgestimmter Speaker verhält und nicht wie ein Megaphon”, so Emily Lazar, Grammy-prämierte Tontechnikerin und Mitglied des Sonos Sound Boards.