Livestream: Sonos präsentiert heute “ein neues Klangwunder”

Der Audio-Hersteller Sonos hält am 9. März 2021 um 22 Uhr ein Livestream-Event ab. Worum es gehen könnte, lest ihr hier!

Über das Sonos-Event

Sonos lädt die Öffentlichkeit herzlich dazu ein, bei der internationalen Produktpräsentation live dabei zu sein. Unter diesem Link könnt auch ihr dabei sein, ab 22 Uhr Ortszeit geht es los. Viele Infos gibt es seitens Sonos noch nicht, allerdings will The Verge (mehr in ihrem Artikel dazu) schon mehr wissen. Angeblich geht es um das neue Sonos Roam, einen portablen Lautsprecher unter 200 Euro.

Das Gerät soll laut Leaks vollkommen wasserdicht sein, in Schwarz oder Weiß erhältlich sein und etwa 10 Stunden mit einer Akkuladung funktionieren. Der Speaker kann via Bluetooth oder WLAN bespielt werden, und die Abmessungen sollen mit 15,24 x 6,35 x 6,35 cm sehr gering sein. Stimmen die Gerüchte, ist heute die Ankündigung und ab 20. April wird der Sonos Roam dann verkauft. Was wünscht ihr euch vom heutigen Event?