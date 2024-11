Sonos Arc Ultra und Sub 4 ab sofort erhältlich

Weihnachten ist gerettet! Mit den neuen Sonos Arc Ultra und dem Sub 4-Subwoofer gibt es ordentlichen Nachschub fürs Heimkino.

Über Arc Ultra und Sub 4

Pünktlich zur perfekten TV-Saison und das ideale Weihnachtsgeschenk sind die neue Flaggschiff-Soundbar Sonos Arc Ultra (wir berichteten vorab) um 999,- Euro und die nächste Generation des Subwoofers Sonos Sub 4 um 899,- Euro ab sofort erhältlich. Mit der revolutionären Sound Motion-Technologie von Sonos wird die Größe der Transducer drastisch reduziert, während gleichzeitig ein kraftvollerer Klang erzeugt wird. So liefert Arc Ultra klarere Dialoge, tiefere Bässe und eine ausgewogene Klanglandschaft – und das in einem unglaublich schlanken, eleganten Design, das perfekt in jeden Wohnraum passt. Gleichzeitig kommt der Sonos Sub 4, die nächste Generation des ikonischen Woofers mit überarbeitetem Design und neuen technischen Komponenten für einen Bass, den man spüren kann.

Zur neuen Sonos-App

In den letzten Monaten stand eine zentrale Aufgabe im Fokus: die Sonos-App und das gesamte Software-Erlebnis so zu verbessern, dass es den bisherigen Standard nicht nur erfüllt, sondern übertrifft. Während die kontinuierliche Weiterentwicklung im Vordergrund bleibt, hebt sich die überarbeitete App durch das Update in mehreren Leistungsbereichen deutlich ab. Das Update (auf Android die Version 80.11.32, auf iOS die 80.11.38) umfasst: