Sonos Arc Ultra und Sub 4 angekündigt: Riesen-Durchbruch im Audio-Bereich

Diese Woche hat das Unternehmen den Arc Ultra und Sub 4 angekündigt. Doch was können die beiden Produkte?

Mehr zu Sonos Arc Ultra und Sub 4

Der Arc Ultra (999,- Euro kostet sie) ist eine leistungsstärkere Version der ursprünglichen Arc (hier geht’s zu unserem Review) und ist das erste Sonos-Produkt mit einzigartiger Wandlertechnologie von Mayht, einem Startup, das Sonos 2022 übernommen hat. Sonos bezeichnet dies als “Sound Motion” und sagt, dass es dem Arc Ultra ermöglicht, einen satteren, noch immersiveren Sound als das Original zu erzeugen. Das Unternehmen wirbt für Sound Motion als “einen der bedeutendsten Durchbrüche in der Audiotechnik seit fast 100 Jahren” und sagt, dass es “mehr Klarheit, Tiefe und Balance als je zuvor von einer so schlanken Soundbar ermöglicht”.

Die Arc Ultra hat insgesamt vierzehn Treiber – drei mehr als die Arc – und sie enthalten sieben Hochtöner, sechs Midwoofer und den eingebauten Sound Motion-Tieftöner. Mit dieser Reihe von Lautsprechern, sagt Sonos, dass die neue Soundbar in der Lage ist, eine eigenständige Ausgabe von 9.1.4 zu liefern. Die Arc Ultra sollte dank einer “erweiterten Version von Speech Enhancement” auch klarere Dialoge liefern. Es unterstützt Trueplay EQ-Tuning – auch für Android-Benutzer – und bietet auch Bluetooth-Audiowiedergabe, etwas, das dem ursprünglichen Arc fehlt.

Weitere Sonos-Updates

Wie andere Sonos-Soundbars kann die Arc Ultra mit den Sonos Ace-Kopfhörern des Unternehmens (zu unserem Testbericht) gekoppelt werden, um Audio von jedem Eingangsgerät, das an die Soundbar angeschlossen ist, privat zu hören. Zusammen mit der neuen Soundbar stellt Sonos seinen neuesten Subwoofer in voller Größe vor, den Sub 4, der jetzt ein mattes Finish hat. Erst vor ein paar Monaten sagte Sonos-CEO Patrick Spence, dass das Unternehmen zwei Produkte verschiebe, da es alle Bemühungen darauf konzentrierte, die Leistung seiner überarbeiteten App für Android und iOS zu verbessern.

“Wir haben ein Qualitätsniveau erreicht, das uns das Vertrauen gibt, unsere außergewöhnlichen neuen Produkte auf den Markt zu bringen”, sagte Spence in der aktuellen Pressemitteilung. Sonos sagt, dass ein weiteres App-Update, das für die Veröffentlichung von Arc Ultra zeitlich festgelegt ist, der Software angeblich helfen wird, “die Leistung der vorherigen App über wichtige Kennzahlen hinweg zu übertreffen”. Laut dem Unternehmen werden 90 Prozent der Funktionen der vorherigen App mit dem bevorstehenden Update wiederhergestellt sein. Für Betroffene bestimmt ein guter Punkt, und alle anderen freuen sich über ein Mehr an Features. Was haltet ihr von diesen Ankündigungen?