Sommer am Arlberg: Euer alpines Hideaway im VALLUGA Hotel

Wenn die Gipfel rund um St. Anton in sattem Grün leuchten und die klare Bergluft den Alltag vergessen lässt, zeigt sich der Arlberg von seiner schönsten Seite. Mittendrin erwartet euch das VALLUGA Hotel als stilvoller Rückzugsort für alle Naturliebhaber:innen, die alpine Abenteuer mit entspanntem Boutique-Flair verbinden möchten.

Direkt vor der Haustür öffnet sich euch eine Bergwelt, die keine Wünsche offen lässt. Ihr könnt auf rund 300 Kilometern markierten Wanderwegen die Gipfel erklimmen oder auf idyllischen Panoramawegen die Aussicht genießen. Wer lieber auf zwei Rädern unterwegs ist, darf sich auf abwechslungsreiche Mountainbike-Trails freuen, während Kletterbegeisterte in den markanten Felswänden des Arlbergs ihre Herausforderung finden.

Nach euren Touren bietet das VALLUGA Hotel den perfekten Rahmen, um zur Ruhe zu kommen. Das Haus verbindet Tiroler Tradition mit skandinavischem Design und schafft so eine warme, persönliche Atmosphäre. Mit nur 25 Wohneinheiten bleibt das Hotel angenehm überschaubar und intim. Ihr dürft euch in den großzügigen Zimmern entspannen oder den Tag in der Lounge ausklingen lassen, die mit ihrer Cocktailbar eher an ein elegantes Wohnzimmer erinnert.

Für die nötige Regeneration nach dem Sport sorgt der Spa- und Wellnessbereich. Hier könnt ihr im Pool oder in der Sauna neue Energie tanken. Das VALLUGA Hotel ist der ideale Ort für alle, die das Besondere suchen und den Sommer am Arlberg authentisch und stilvoll erleben möchten.