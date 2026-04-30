Mineralischer Sonnenschutz für unterwegs: Der praktische Stick von Naïf

Sonnenschutz ist kein reines Sommerthema, sondern ein Begleiter für das ganze Jahr. Selbst die vermeintlich milde Frühlingssonne oder die Reflexionen im Winter bringen UV-Strahlen mit sich, die gerade für die empfindliche Haut eurer Kinder eine Herausforderung darstellen. Damit ihr den Schutz im Alltag nicht vergesst, ist eine achtsame Routine entscheidend.

Einfache Anwendung für kleine Entdecker:innen

Wer viel draußen unterwegs ist, kennt das Problem: Das Nachcremen artet oft in Schmierereien aus. Hier könnt ihr auf den mineralischen Sonnenschutzstick von Naïf zurückgreifen. Mit einem Lichtschutzfaktor von 50 und einer parfümfreien Formel ist er die ideale Ergänzung zur klassischen Sonnencreme. Durch das kompakte Taschenformat und die feste Textur dürft ihr euch über eine saubere Anwendung freuen, bei der nichts ausläuft. Sogar eure Kinder können problemlos selbst mithelfen, da sich der Stick gezielt und unkompliziert auftragen lässt.

Natürlicher Schutz durch mineralische Filter

Der Stick setzt auf Zinkoxid als mineralischen UV-Filter. Das Besondere daran ist die sofortige Schutzwirkung direkt nach dem Auftragen. Da der Wirkstoff nicht in die Haut eindringt, gilt er als besonders verträglich für sensible Baby- und Kinderhaut. Ihr findet den Sonnenschutzstick für 12,99 Euro (UVP) im Online-Shop sowie in den Filialen von dm oder direkt im Webshop von Naïf.