Solar Ash rast am 14. September 2023 auf Xbox-Konsolen und Nintendo Switch

Von den Machern des preisgekrönten Hyper Light Drifter kommt das Hochgeschwindigkeits-Schwerkraft-Erlebnis namens Solar Ash.

Zu Solar Ash

Inmitten einer surrealen Traumlandschaft voller längst verlassener Ruinen großer Zivilisationen der Vergangenheit spielen wir als Rei, eine Voidrunnerin, die entschlossen ist, vor nichts Halt zu halten, um ihren Planeten vor dem ewigen Hunger der Ultravoid zu bewahren. Wird Rei in diesem hochstilisierten Action-Abenteuer wie kein anderes durchhalten und sich durch die tödlichen Begegnungen dieser gefräßigen Leere räumen, um ihr Zuhause zu retten? Wird sie die Wahrheit über diese massiven Bestien erfahren, die dieses seltsame Land durchstreifen, und die Geheimnisse von Starseed und Echo aufdecken?

Ihr steht ihr zur Seite, indem ihr wie in Gravity Rush und seinem Nachfolger auf Schienen herumgleitet, in luftigen Höhen waghalsige Sprünge vollführt, und euch durch eine Vielzahl grotesker Kreaturen kämpft. Doch damit nicht genug, ihr werdet auch riesigen Bossen gegenüberstehen und zerbrochene Welten von anno dazumals erkunden können. Aschebedeckte Landschaften und die alles zu verschlingen drohende Leere werden euer Gameplay in Solar Ash dominieren – wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze in Action aussieht, gibt es hier einen Releasetermin-Trailer zum Spiel für euch. Viel Spaß damit!