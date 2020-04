Social-Adventure Sky: Children of the Light feiert Android-Debüt

Gute Nachrichten für die Fans des Entwicklerstudios thatgamecompany, das unter anderem für Journey (hier geht’s zu unserem Test) oder Flower bekannt ist – das rührende Social-Adventure Sky: Children of the Light ist ab sofort auf Google Play erhältlich. Somit können auch Android-NutzerInnen ab sofort zusammen mit 10 Millionen anderen SpielerInnen weltweit neue Freundschaften schließen und Erinnerungen schmieden.

Was erwartet euch in dem Spiel?

Eine ständig wachsende Welt erwartet euch, in der ihr zusammen mit euren Liebsten Hand in Hand durch die Wolken fliegen könnt. In Zusammenarbeit mit anderen SpielerInnen gilt es die verschiedenen Reiche zu erkunden und Aufgaben zu erfüllen, um das Licht zurück ins Land und die Konstellationen zurück an den Himmel zu bringen. Durch eine ambitionierte Entwicklung und das zugängliche Gameplay lässt die Welt des Spiels eine anrührende Geschichte lebendig werden. Flüssige Animationen und ein ausgezeichneter Soundtrack sprechen erfahrene wie auch neue Gamer an. Bis zu acht SpielerInnen bilden online Teams, um das gewaltige Königreich zu erforschen. Im Spiel baut ihr Freundschaften auf, arbeitet bei Aufgaben zusammen, drückt euch in euren Charakteren aus, musiziert und genießt Minispiele. Nicht nur Fans finden im Spiel reichlich Nostalgie und Verzauberung.