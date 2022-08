Soccer Story erscheint 2022 – variantenreich wie Golf Story

Soccer Story ist ein neues fußballzentriertes Sport-RPG, das später in diesem Jahr erscheint. Trailer und Infos gibt’s hier!

Mehr über Soccer Story

Ein neues fußballbasiertes Sport-RPG ist auf der Bühne, und es erscheint später in diesem Jahr auf PC, Nintendo Switch, Stadia, PlayStation und Game Pass. Dieses neue Game wird von No More Robots veröffentlicht und befindet sich in der Entwicklung bei PanicBarn. In der Welt von Soccer Story hat das Unheil die Grundlagen des Fußballs zerrissen. Ihr als Spieler:in wurdet von einem magischen Fußball ausgewählt, um der Retter des Fußballs zu werden und der Welt wieder Heil und Harmonie zu bringen. Da gibt es viele Aufgaben, und es scheint, als käme kein Fan zu kurz. Von Kampf und Rätsellösung bis hin zu gutem altmodischem Fußball gibt es viel zu tun, sogar ein Mehrspielermodus wird im Game sein Das Spiel dürfte wohl viel Kreativität von Titeln wie Golf Story oder auch What The Golf ziehen, seht selbst: