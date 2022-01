So viel Platz wird Gran Turismo 7 (PS4, PS5) brauchen

Der offizielle PlayStation Store hat die Gran Turismo 7-Downloadgröße für die PS4 und PS5 bekannt gegeben. Gleich vorweg: Ein ganzer Haufen.

Über die Größe von Gran Turismo 7

Es ist egal, welche AAA-Titel ihr spielt, die meisten brauchen richtig viel Platz auf eurer Festplatte. Aufgrund der Download-Größen mehrerer der aktuellen Hit-Games werdet ihr, wenn ihr eine PS5 habt, nicht viele auf der Platte liegen lassen können. Denn auch Gran Turismo 7 reiht sich nahtlos in die Riege der Vielverbraucher ein, weil das Spiel satte 110 GB Festplatten-/SSD-Kapazität benötigt. Diese Entdeckung wurde im PlayStation Store (zur Österreich-Seite) gemacht, wo die Mindestdateigröße zusammen mit anderen Spieldetails hochgeladen wurde.

Spiele wie The Witcher 3 oder Gran Turismo Sport (unseren Test gibt’s hier) zum Beispiel haben eine Download-Größe von rund 40 GB. Gran Turismo 7 von Polyphony Digital ist das erste generationsübergreifende Haupt-Spiel des Unternehmens seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Entwickler haben zwei GT-Spiele für die PlayStation 3 veröffentlicht, aber nur eines für die PlayStation 4. Die neueste Version wurde zuerst als exklusiv für PS5 gemeldet, aber später wurde bekannt gegeben, dass der neueste Ableger auch auf die PS4 kommt. Am 4. März 2022 ist es so weit, dann können wir den Real Driving Simulator selbst anspielen!