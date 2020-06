Gran Turismo 7 (PS5): Eindrucksvolles Simulator-Comeback der Serie

Über das neue Gran Turismo 7

Abgesehen vom obigen Trailer gibt es noch keine offizielle Website oder sonstige Hilfsmittel. Was wir allerdings wissen: Für die PlayStation 4 gab es abgesehen von GT Sport (hier geht’s zu unserem Test) keinen „richtigen“ Ableger, dieser hatte sich eher mehr auf das Online-Multiplayer gestürzt. Kein Gebrauchtwagenhändler, und viele andere Dinge, die den Karriere-Modus so richtig spielbar und spaßig machten, waren in Sport einfach nicht vorhanden.

Polyphony Digital hat zugehört und Gran Turismo 7 wird das alles wieder gut machen! GT AUTO, ein Gebrauchtwagenhändler, Führerscheinprüfungen und mehr kommen hier wieder so wie in den anderen, „richtigen“ Teilen zum Zug. Nicht nur das: Optisch ist das Spiel grandios, wenn man den Trailer so ansieht. Wettereffekte, Fahrverhalten – das sieht schon sehr realistisch aus! Mich würde es auch nicht wundern, wenn der Raytracing-Effekt der neuen Grafikeinheiten hier bis zum Maximum ausgereizt wird.

Die Übersicht von GT 7

Ab 1:11 im Trailer seht ihr das Hauptmenü von Gran Turismo 7, und hier sind einige Punkte zu sehen wie School, Brand Central, Used Cars, Tuning Parts, GT Auto und mehr. Auch hier ist wieder zu bemerken, dass es keine ewigen Ladezeiten zu geben scheint, das freut das Gamer-Herz! Hier sollten also alle Gran Turismo-Fans willkommen geheißen werden, egal, worauf ihr so steht.

Um die Beschreibung zu zitieren: Whether you’re a competitive racer, collector, fine-tuning builder, livery designer, photographer or arcade fan – ignite your personal passion for cars with features inspired by the past, present and future of Gran Turismo. Besser kann man es gar nicht ausdrücken – freut ihr euch schon auf den Titel? Sagt es uns in den Kommentaren!