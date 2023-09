So deaktiviert ihr das Start-Piepen: Die neueste PS5-Systemsoftware wird ausgerollt!

Na endlich! Die neueste PS5-Firmware-Version lässt euch das nervige Piep beim Start der Konsole stummschalten. Was kommt noch?

Mehr zur PS5-Software

Auf dem offiziellen PlayStation Blog (zur vollständigen Übersicht) gibt es eine ganz erfreuliche Nachricht. Denn dank der Unterstützung vieler Freiwilliger umfasst dieses Update eine Reihe von Funktionen aus der neuesten Beta-Version für die PS5, darunter:

Neue Funktionen für die Barrierefreiheit, z. B. die Verwendung eines zweiten DualSense-Controllers als Unterstützung

Neue Audio-Optionen, die die Wiedergabe von 3D Audio (powered by Tempest 3D AudioTech) auf kompatiblen Dolby Atmos-fähigen HDMI-Geräten ermöglichen

Neue Möglichkeiten, euch mit anderen Spielern zu verbinden und eure Multiplayer-Sitzungen anzupassen

Unterstützung für eine M.2-SSD mit größerer Kapazität (bis zu 8 TB)

Unterstützung von PS Remote Play auf mehr Android-Geräten (Android TV OS 12)

Verbesserungen der PS App in den kommenden Wochen

Zudem können wir haptisches Feedback auf der Systemoberfläche aktivieren. Wir haben jetzt die Möglichkeit, haptische Feedback-Effekte zu aktivieren, während wir mit unserem Controller durch die PS5 navigieren. Damit nicht genug, 3D Audio (powered by Tempest 3D AudioTech) kann jetzt auch von allen genutzt werden, die kompatible Dolby Atmos-fähige HDMI-Geräte wie Soundbars, Fernseher oder Heimkinosysteme besitzen. Es gibt auch ein Update der Party-Benutzeroberfläche: Wir können jetzt einen Spieler zu einer geschlossenen Party einladen, ohne den Spieler automatisch der Gruppe hinzuzufügen oder eine neue Gruppe zu erstellen. Darüber hinaus können Spieler jetzt Einladungen zu offenen oder geschlossenen Partys an Gruppen senden, anstatt nur an einzelne Spieler.

Und endlich, endlich: Ihr könnt die Lautstärke des Signaltons der PS5 jetzt stummschalten oder anpassen, wenn ihr sie ein- oder ausschaltet oder in den Ruhemodus versetzt! So geht’s:

Geht zu [Einstellungen] > [System] > [Signaltöne].

Um die Lautstärke des Signaltons anzupassen, wählt [Lautstärke].

Um den Signalton stummzuschalten, schaltet [Signaltöne stummschalten] ein.

Das Update bringt darüber hinaus Unterstützung für eine M.2-SSD mit größerer Kapazität. Ihr könnt jetzt eine M.2-SSD mit einer maximalen Kapazität von 8 TB (im Vergleich zu den vorherigen 4 TB) verwenden, um den Speicherplatz auf eurer PS5-Konsole zu erweitern. Wichtig: Eine M.2-SSD muss die üblichen Anforderungen erfüllen. Was haltet ihr von diesem Update? Ich finde es grandios, jetzt, wo wir das Start-Piepen endlich eliminieren dürfen!