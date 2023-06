Smartwatch-Meinung: Fünf gute Gründe für die Huawei Watch 4 Pro

Nach unserem Test der Huawei Watch 4 Pro haben wir die Smartwatch schon eine Weile in Verwendung. Was gefällt uns daran?

Punkt 1: Die Verarbeitungsqualität

Ganz klar muss man den ersten Eindruck lobend erwähnen, der auch nach mehrwöchiger Verwendung einfach nicht nachlässt. Die Watch 4 Pro ist hochwertig und schön anzusehen, sodass sie sich jedem Outfit anpasst und dank anpassbarer Zifferblätter jeder Laune rasch entsprechen kann. Das Design der Uhr ist zeitlos, und das unverwüstliche Gehäuse aus der Titanlegierung stellt sicher, dass die Optik auch nach einiger Zeit nicht durch unschöne Kratzer oder dergleichen in Mitleidenschaft gezogen wird. Auch, wenn die Smartwatch eingangs wuchtig erscheinen mag, im Alltag fällt sie dann am Handgelenk doch nicht auf – ich hätte mir das ganz anders vorgestellt. Alles in allem kann ich aber berichten, dass man die Uhr gerne trägt, sogar in der Nacht funktioniert das wunderbar!

Punkt 2: Die Ausdauer

Natürlich liegt es bei einem Wearable in der Natur der Sache, dass es immer wieder mal geladen werden muss. Doch wenn es einfach mal nicht möglich ist (Ladegerät vergessen, eine unvorhergesehene Nächtigung auswärts oder schlichtweg nicht ans Laden gedacht), muss es möglich sein, trotzdem über den Tag zu kommen. Hier kann die Huawei Watch 4 Pro mit ihrer Vielfältigkeit punkten. Denn sie kann im smarten Modus schon mehrere Tage lang problemlos durchhalten, und wenn es mal eng wird (oder ihr das einfach wollt), könnt ihr jederzeit den Energiesparmodus aktivieren. Mit einer vollen Ladung und dem aktivierten Energiesparmodus kommt ihr wochenlang über die Runden, und im Fall des Falles könnt ihr mit eurer restlichen Ladung auch noch ordentlich Laufzeit herauskitzeln. Das ist etwas, das sich andere Hersteller abschauen dürfen!

Punkt 3: Der Rundum-Gesundheitscheck

Auch, wenn es in Wahrheit langweilig klingen mag, aber der Luxus, dass viele eurer Daten (Puls, Blutsauerstoff, Stressniveau, Aktivität und mehr) jederzeit im Hintergrund gemessen werden, ist Gold wert. Denn dank smarter Benachrichtigungen werdet ihr dann, ohne etwas extra einstellen zu müssen, über Abweichungen und eventuelle Probleme informiert. Nicht nur das, denn ihr bekommt sogar Vorschläge, was ihr ausprobieren könntet – im Fall des Schlafes bekommt ihr Hinweise auf einen neuen Polster oder einen veränderten Schlafrhythmus. Gemeinsam mit der neuen Health Glance-Funktionalität, die auf Wunsch alles binnen 60 Sekunden auf Auffälligkeiten checkt, habt ihr hier einen kleinen Doktor am Handgelenk. (Natürlich sind dies alles nur Empfehlungswerte, aber dennoch ist es sinnvoll, diese Dinge im Auge zu behalten und über alles informiert zu bleiben!)

Punkt 4: Die Performance

Das erwähne ich bei Huawei-Geräten immer wieder, aber es muss einfach hervorgehoben werden. Die Software bei der Huawei Watch 4 Pro läuft so butterweich ab, dass es eine Freude ist. Da stört nichts, alles flutscht, und das Beste daran: Nichts stürzt ab, auch nicht bei wochen- oder monatelangem Gebrauch ohne Ausschalten. Daran scheitert die Konkurrenz ganz gerne, und manchmal muss man Troubleshooting betreiben, wenn man das Produkt einfach nur nutzen möchte. Das ist bei dieser Smartwatch nicht der Fall: Einmal auf eure Bedürfnisse hinkonfiguriert läuft die Uhr, und sie läuft und läuft. Die einzigen Male, wo ich das Produkt ausgeschaltet oder neu gestartet habe, waren Software-Updates – ansonsten ist das Gerät sowohl außen wie auch innen unverwüstlich!

Punkt 5: Zugänglichkeit und Transparenz

Huawei macht einen großen Punkt daraus, euch möglichst viel der gesammelten Daten transparent darzustellen. Ob dies nun via Huawei Health-App mit übersichtlichen Diagrammen passiert, ihr direkt auf der Uhr kurz nachschaut oder euch eine smarte Benachrichtigung einen Tipp gibt, die Watch 4 Pro macht ihren Job als smarte Begleitung hervorragend. Dabei ist die Bedienung der Smartwatch kinderleicht, nach einer kurzen Eingewöhnungszeit von ein paar Minuten bedient ihr das Gerät so, als ob ihr es schon immer getragen hättet. Großen Anteil daran haben nicht nur die überarbeiteten Apps, sondern auch die untere Taste des Geräts, denn wenn ihr den Schnellzugriff mit drei von euch gewählten Apps befüllt, macht sich im Alltag bemerkbar und reduziert die ohnehin wenige Interaktionszeit mit der Smartwatch. Schön, wenn ein so fähiges Gadget so unauffällig sein kann!

Was haltet ihr von dieser Uhr? Sagt es uns in den Kommentaren!