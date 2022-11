Smart Home Spezialist tink erweitert Black Friday-Deals um Sonos und Google

Mit atemberaubendem Sound verwandelt das Sonos Arc One SL 5.1 Heimkino Set die eigenen vier Wände in einen Kinosaal. Das Set enthält die Sonos Arc, den Sonos Sub (3. Generation) und zwei Sonos One SL, die im Zusammenspiel für einen raumfüllenden Sound im Wohnzimmer sorgen.

tink-Tipp:

Das Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino Set ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 1.499,00 Euro (statt 2.246,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Raumfüllender Sound

Das Sonos One SL Beam Gen 2 5.0 Entertainment Set garantiert dank Dolby Atmos ein noch intensiveres Sounderlebnis und katapultiert dank außergewöhnlichen Klängen direkt in das TV-Geschehen. Neben der praktischen Sprachsteuerung sind auch die über 50 verschiedenen verfügbaren Musik- und Hörbuch-Streaming-Dienste großartige Highlights. Besonders begeistert aber das umweltfreundliche Design, welches durch schickes Design auch als Wohnaccessoire atemberaubend gut aussieht.

tink-Tipp:

Das Sonos One SL Beam Gen 2 5.0 Entertainment Set ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 629,00 Euro (statt 897,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Glasklarer Klang im Haus

Egal ob beim Musik-Streaming oder dem Kinoabend zuhause, umwerfende Sounds gehören mit dem Sonos One SL Arc 5.0 Entertainment Set dem Alltag an. Zehn Hoch-, Tief- und Mitteltöner sowie Trueplay und die Multiroom-Funktion garantieren ein echtes Klangerlebnis, während die Arc gemeinsam mit den beiden smarten Lautsprechern ein 5.0-Surround-Soundsystem bildet.tink-Tipp:

Das Sonos One SL Arc 5.0 Entertainment Set ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 979,00 Euro (statt 1.397,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

