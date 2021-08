Smart-Home-Pionier tink.at reduziert HomeKit-Preise um bis zu 40 Prozent

Der Online-Händler tink.at lockt Kund:innen mit tiefen Preisen: Bis zu 40 Prozent werden beim Kauf auf HomeKit-Produkte gespart.

Zuhause – immer dabei

tink.at bietet heimischen Smart-Home-Fans verschiedene HomeKit-Produkte von Nuki, Netatmo, Philips Hue und Bosch zu reduzierten Preisen an. Die Angebote der “Zuhause immer dabei”-Smart-Deals sind bis 31. August 2021 auf tink.at online. Smart-Home-Fans können hierbei bis zu 40 Prozent sparen. Egal, ob es um den Google Nest Hub, das clevere Nuki Smart Lock 2.0 und Keypad, die neue Google Nest Cam, die Nest Doorbell oder den smarten Rauchmelder von Netatmo geht, tink.at hat immer Deals für euch. Lest hier mehr!

Der Google Nest Hub

Nur einen Touch entfernt beginnt der Morgen mit einer angezeigten Schlafanalyse, der Wettervorschau und dem liebsten Radio- oder Nachrichtenprogramm. Bevorstehende Termine, Kalendereinträge und Notizen werden angezeigt und beweisen, der Alleskönner von Google bietet eine umfangreiche Unterstützung im Alltag. Mittels Motion Sense, Voice Control und Smart Assistent kann der Alltag von bis zu sechs Personen organisiert, strukturiert und einfach smart werden. Eine Steuerungszentrale – Zwei Bildschirme – unzählige Möglichkeiten. Das Google Nest Hub (2. Generation) 2er-Pack mit Sprachsteuerung ist ab sofort und solange der Vorrat reicht in der Farbe Kreide oder Carbon zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von 149,00 Euro auf tink.at verfügbar.

Das Nuki Smart Lock 2.0

Das Smart Lock 2.0 von Nuki lässt sich mit dem Smartphone steuern und öffnet die Eingangstüren ganz ohne aufwendige Schlüsselsuche. Das elektronische Türschloss funktioniert über Bluetooth und öffnet oder verriegelt auf Wunsch die Türe. Damit das Nudelwasser nicht mehr überläuft, der Postbote auch während der Arbeitszeit zustellen kann und die Nachbarin in Urlaubszeiten die Pflanzen gießen kommen kann. Das Nuki Keypad ist dazu die ideale Erweiterung und ermöglicht einen problemlosen Zugang auch auf Distanz und für gezielten Personen mittels sechsstelligem Zugangscode. Die Nuki Komplettset-Combo 2.0 + Nuki Keypad (nachrüstbares Codeschloss) ist ab sofort und solange der Vorrat reicht in der Farbe Schwarz zum aktuellen Bestpreis von 279 Euro auf tink.at verfügbar.

Die Google Nest Cam

Die neue Google Nest Cam (wir berichteten) überwacht den Innen- und Außenbereich des Grundstücks und unterscheidet dabei zwischen Personen, Tiere und Fahrzeugen. Mittels Benachrichtigung erfährt man schnell und zuverlässig, was sich vor der eigenen Haustüre abspielt. Echtzeit-Benachrichtigungen, Aufnahmen in HD-Qualität, Nachtsicht-Kompatibilität und zentrale Steuerung über die verbundenen Geräte machen dein Zuhause zu einem sicheren, gut behüteten Ort. Die Google Nest Cam (mit Akku) + Google Nest Hub (2. Generation) ist ab sofort in der Farbe Carbon und Kreide zum aktuellen Bestpreis von 269 Euro auf tink.at verfügbar.

Ideal dazu: Die Google Nest Doorbell

Mit der smarten Personen-, Paket- und Fahrzeugerkennung der neuen Google Nest Doorbell wird der Besuch noch herzlicher empfangen oder im Regen stehen gelassen. Die Entscheidung könnt ihr ganz einfach via Knopfdruck über das Smartphone treffen und steuern. Anhand der integrierten HDR-Technologie, HD-Qualität und dem 3:4 Blickwinkel wird der gesamte Bereich inklusive Treppenaufgang angezeigt. Zur Übersicht und als Zentrale dient das dazugehörige Google Nest Hub, um auf einem Display alle verbundenen Geräte zu bedienen. Die Google Nest Doorbell (mit Akku) + Google Nest Hub (2. Generation) ist ab sofort in der Farbe Carbon und in der Farbe Kreide zum aktuellen Bestpreis von 269 Euro auf tink.at verfügbar.

Der Netatmo-Rauchmelder

Der fotoelektrische Netamo-Rauchmelder sorgt für die Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Über WLAN-Konnektivität werden kontinuierliche Statusupdates verschickt, die Netatmo-App bietet einen smarten Überblick und aufgrund der automatischen Selbsttest mit Warnung- und Entwarnungsmeldung wird die umfassende Funktionsfähigkeit getestet. Der Netatmo-Rauchmelder hat eine Lebensdauer von zehn Jahren und ist kompatibel mit dem Allround-Alltagshelfer Google Nest Mini. Der Netatmo-Smart-Rauchmelder im Dreierpack + Google Nest Mini ist ab sofort in der Farbe Kreide und in der Farbe Karbon zum aktuellen Bestpreis am Markt von 249,95 Euro auf tink.at verfügbar.

Weitere Top-Angebote auf tink.at