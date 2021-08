tink.at führt ab sofort Google Nest Cam und Nest Doorbell im Portfolio

Mit der Google Nest Cam und der Nest Doorbell erweitert tink.at sein Smart-Home-Portfolio. Uns erwarten eine akkubetriebene Überwachungskamera und eine ebensolche Türklingel.

Über die neuen Produkte auf tink.at

tink macht österreichische Haushalte künftig noch intelligenter. Tech-Fans können ab sofort die Smart-Home-Geräte Nest Cam und Nest Doorbell auf tink.at vorbestellen. Die kürzlich gelaunchte Google Nest Cam und Nest Doorbell werden via Akku betrieben und zeigen über Smartphone-Benachrichtigungen an, was zu Hause gerade passiert. Durch eine smarte Erkennung sollen dabei nur relevante Geschehnisse mitgeteilt werden. Ihr dürft selbst einstellen, was mitgeteilt werden soll – sei es, dass ein Paket abgegeben wurde, oder dass ein Tier oder eine Person vor der Tür steht. Alle Videodaten werden laut Hersteller lokal auf dem Gerät verarbeitet.

Die neue Google Nest Cam

Dank integrierten und wiederverwendbaren Lithium-Ionen-Akku kann die Google Nest Cam am gewünschten Ort aufgestellt oder montiert werden und ist sofort einsatzbereit. Einmal eingerichtet gibt es über die 1080p-Kamera eine kontinuierliche Überwachung mit drei Stunden Videoverlauf. Die Kamera bietet zwei Megapixel und ein 110 Grad umfassendes Sichtfeld. Dabei kann sie am Tag bis 7,5 und nachts rund sechs Meter weit sehen. Über Zwei-Wege-Audio kann man direkt miteinander kommunizieren. Die Bewegungserkennung, die direkt am Gerät und nicht Cloud-basiert stattfindet, verarbeitet zweimal so viele Pixel mit doppelter Framerate im Vergleich zu den bisherigen Nest-Kameras.

Durch diese Neuerung können die Kameras Personen oder Objekte wesentlicher schneller erkennen und durch die lokale Verarbeitung wird auch der Datenschutz und die Privatsphäre geschützt. Die Nest Cam verfügt über eine Objekterkennung, die zwischen Personen, Fahrzeugen oder Tieren unterscheiden kann. Die smarte Erkennungsfunktion soll zudem Bewegungen von Pflanzen ignorieren und von relevanten Ereignissen unterscheiden können, um nur diese an euch zu melden. Die neue Google Nest Cam ist ab sofort solange der Vorrat reicht in der Farbe Weiß zu einer UVP von 199 Euro auf tink.at verfügbar.

Die neue Google Nest Doorbell

Die neue Nest Doorbell verfügt über einen Akku und kann so auch ohne Verkabelung an einem beliebigen Platz integriert und betrieben werden – vorausgesetzt, dass das WLAN ausreichend stark ist. Ein 20-Grad-Keil zur individuellen Anpassung der Ausrichtung liegt ebenfalls bei. Auf Wunsch kann die Nest Doorbell auch an die vorhandene Klingelverkabelung angeschlossen und so dauerhaft mit Strom betrieben werden. Für diese Variante wird ein 8-24 VAC, 10 VA, 50/60Hz-Transformator benötigt.

Die Klingel bietet zudem die Option, Besucher:innen bei Abwesenheit automatisch eine vorprogrammierte Nachricht vorzuspielen. Um im Akkubetrieb Energie zu sparen, kann in den Einstellungen die Aufnahmelänge und Videoqualität angepasst werden. Die App zeigt zudem die erwartete Akkulaufzeit an. Die neue Google Nest Doorbell ist ab sofort solange der Vorrat reicht in der Farbe Weiß zu einer UVP von 199 Euro auf tink.at verfügbar.