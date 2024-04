Sind die 70 Euro-Spiele bald Geschichte? Saber-CEO sagt ja

Diese Generation hat die Ankunft von 70-Euro-Triple-A-Titeln erlebt, und sogar Nintendo hat seine Preise mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erhöht.

Keine 69,99 Euro-Spiele mehr?

Ja, auch Nintendo ist mit dem letzten TotK-Game von seinem alten 59,99 Euro-Preispunkt abgewichen. Doug Bowser, Präsident von Nintendo America, sagte, wie die Kosten die “Art von Erlebnis widerspiegeln, die unsere Fans erwarten können”. Dieses Preismodell wird jedoch angeblich von Fall zu Fall erfolgen – also könnte es auch zukünftig nach wie vor Nintendo-Spiele um „nur“ 60 Euro geben. Jedenfalls denkt Matthew Karch, CEO von Saber Interactive, nicht, dass es ein nachhaltiges Modell ist, und glaubt, dass es nicht lange glatt gehen wird. Im Gespräch mit IGN erwähnte er kürzlich, wie er glaubt, dass Spieleunternehmen schließlich einen Weg finden könnten, die Entwicklungskosten ohne Verlusten bei der Qualität zu senken. Irgendwie denke ich, er hat den Einsatz von KI damit gemeint, zur Zeitersparnis.

Sabers neueste Veröffentlichung (Space Marine 2) kommt genau zu diesem Preispunkt, weil sie Berichten zufolge besorgt ist, dass das Publikum etwas Billigeres mit einem Produkt von “schlechter Qualität” in Verbindung bringen wird. Karch erklärt jedoch, wie er idealerweise Erfolgsgeschichten wie Helldivers 2 verfolgen möchte, was ein Beispiel für ein “Mittelmarktspiel” ist, das eine enorme Leistung erlebt. Diese Kommentare folgen auf jene des CEO von Ubisoft, der den 70-Dollar-Preis von Skull and Bones verteidigte und es als “Quadruple-A-Spiel” bezeichnete. Die Spielerschaft gab ihm dabei aber nicht gerade recht, wie der lauwarme Anklang des Games beweist…