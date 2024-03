AAAA-Titel Skull and Bones von Ubisoft zum Schnäppchenpreis zu haben

Ubisofts zweites 70-Euro-Spiel, Skull and Bones, hat seinen Preis weniger als drei Wochen nach seiner Veröffentlichung deutlich gesenkt.

Viel Skull, wenig Bones

Nach einer sehr turbulenten Entwicklung, bei der sich das Spiel mehrmals verzögerte und 2020 völlig neu gestaltet wurde, wurde Skull and Bones schließlich am 16. Februar zum Preis von 69,99 Euro veröffentlicht. Während eines Gewinnaufrufs in der Woche vor seiner Veröffentlichung wurde Ubisoft gefragt, warum es sich entschieden hatte, 70 Dollar für das Spiel zu berechnen und möglicherweise die Größe seiner Spielerbasis zu begrenzen, trotz seiner Live-Service-Neigungen. Als Reaktion darauf behauptete Ubisoft-CEO Yves Guillemot, dass der Titel es aufgrund seiner Größe verdient habe, ein Spiel zum vollen Preis zu sein. “Sie werden sehen, dass Skull and Bones ein vollwertiges Spiel ist”, sagte er. “Es ist ein sehr großes Spiel, und wir haben das Gefühl, dass die Leute sehen werden, wie umfangreich und vollständig dieses Spiel ist. Es ist ein AAAA-Spiel, das auf lange Sicht liefern wird”.

Aber es hat nicht lange gedauert, bis Einzelhändler ihren Preis gesenkt haben, wobei die Konsolenversionen bereits weit weg von den 70 Euro sind. Die PS5- und Xbox Serie-Varianten sind schon ab 45 Euro zu erstehen. Dabei wäre ja vieles richtig gemacht worden: Ubisoft hat Skull and Bones zusammen mit einer kostenlosen achtstündigen Testversion veröffentlicht, die auf allen Plattformen verfügbar ist und es den Spielern ermöglicht, ihren Fortschritt auf das gesamte Spiel zu übertragen, wenn sie es kaufen möchten. Das erste Spiel von Ubisoft, das zu dem erhöhten Preis veröffentlicht wurde, war Avatar: Frontiers of Pandora im vergangenen Dezember. Es wurde auch schnell stark reduziert, wobei sein Preis innerhalb von zwei Wochen nach seiner Veröffentlichung auf 49,99 Euro fiel. Es scheint, als wäre das derzeit für das Gebotene wohl einfach zu viel – wie steht ihr dazu?