Skull & Bones: Laut Ubisoft ein AAAA-Titel, sei seinen Vollpreis wert

Ubisoft-Mitbegründer und CEO Yves Guillemot hat den Vollpreis-Punkt für Skull and Bones verteidigt und es als “Quadruple-A-Spiel” bezeichnet.

Spannend, Skull and Bones

Während einer Frage-und-Antwort-Sitzung im Rahmen einer Telefonkonferenz zur Diskussion der Verkäufe von Ubisoft im dritten Quartal für das Geschäftsjahr 2024 wies ein Anrufer darauf hin, dass Skull and Bones jetzt einen Live-Service-Ansatz zu verfolgen scheint – die Jahres-1-Roadmap des Spiels wurde kürzlich veröffentlicht, zum Beispiel. Der Anrufer fragte, warum Ubisoft darauf bestand, 70 Euro für das Spiel zu verlangen und damit möglicherweise die Größe seiner Spielerbasis zu begrenzen, was darauf hindeutet, dass ein Free-to-Play-Modell besser zur Live-Service-Mechanik passen und ihr eine bessere Chance geben könnte, eine Community aufzubauen. Guillemot antwortete mit der Behauptung, dass der Titel es aufgrund seiner Größe verdient, ein Spiel zum vollen Preis zu sein.

“Sie werden sehen, dass Skull and Bones ein vollwertiges Spiel ist”, sagte er. “Es ist ein sehr großes Spiel, und wir haben das Gefühl, dass die Leute wirklich sehen werden, wie umfangreich und vollständig dieses Spiel ist. Es ist ein wirklich volles, dreifaches… vierfaches-A-Spiel, das auf lange Sicht liefern wird”. Eine offene Beta für Skull and Bones hat bereits begonnen und läuft bis zum 11. Februar. Die Beta unterstützt Cross-Progression und Cross-Play. Der Fortschritt wird auf den Rang von Brigand (Tier 6 Rang 1) begrenzt und auf das gesamte Spiel übertragen. Nach einer unruhigen Entwicklung, bei der sich das Spiel mehrmals verzögert und 2020 neu gestartet wurde, wird Skull & Bones schließlich am 16. Februar 2024 zum Preis von 69,99 Euro veröffentlicht. Obwohl das Game sich seiner Veröffentlichung nähert, haben seine langjährigen Entwicklungsprobleme es sicherlich gezeichnet. Warten wir ab!