SilverStone kündigt TP06 an – SSD-Kühlkörper für PS5

SilverStone macht es einfach, den Speicher eurer PS5 aufzurüsten. Mit dem TP06-Kühlkörper könnt ihr jede SSD ausreichend kühlen – lest hier mehr!

Über den SilverStone TP06

Wenn es um Anpassungsoptionen geht, hinken Konsolen immer hinter dem PC zurück. Eines der besten Dinge daran, ein PC-Gamer zu sein, ist die Möglichkeit, den eigenen Build an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Die PS5 ermöglicht es euch, den internen Speicher mit einem austauschbaren m.2-Laufwerk zu optimieren, aber die Kühlung im Gerät verlangt einen Kühlkörper auf der SSD. SilverStone hat die TP06 angekündigt (zur offiziellen Website), eine speziell entwickelte PS5 M.2 SSD-Kühlkörperabdeckung. Dieses Stück Aluminiumlegierung ist so konzipiert, dass es perfekt auf der SSD sitzt und diese kühl hält. So könnt ihr jede SSD verwenden, die Sonys vorgeschlagene Lese- und Schreibgeschwindigkeiten einhält – um die Kühlung kümmert sich dann das Produkt von SilverStone.

Wer mehr Spiele besitzt, für den ist so ein SSD-Upgrade ziemlich attraktiv. Denn mit den Dateigrößen der heutigen Spiele füllt sich der Speicher rasend schnell! Gran Turismo 7 braucht über 100 GB, Final Fantasy 7 Remake kratzt ebenso daran wie Call of Duty oder The Last of Us 2. Wer also die Hochkaräter spielt, muss entweder Speicherplatzmanagement betreiben oder eben eine zusätzliche SSD verbauen. Mal sehen, was die SilverStone TP06-Kühllösung kosten wird, denn wenn der Preis vernünftig wird, wird das ein sinnvolles Upgrade. SSD-Kühler werden wohl zur Norm, vor allem, da die Performance ebenso wie die Wärmeentwicklung steigt. Habt ihr eure PS5 schon mit einer zusätzlichen SSD ausgestattet, und wenn ja, mit welcher?