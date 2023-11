Silent Hill 2 Remake schreitet gut voran, Konami wird weiter kommunizieren

Konami kündigte im Oktober 2022 an, dass der Klassikertitel komplett neu erdacht werde, und sowohl der Herausgeber als auch der Entwickler sind seitdem relativ zurückhaltend über das Projekt. Es wurde bereits gemunkelt, dass das Spiel “technisch fertig” wäre, und das Studio sagte auch, dass es die Tür für zukünftige Spiele in der Serie offen lassen würde. Aber abgesehen davon gab es bislang keine Updates von Substanz. Die Funkstille muss zu einigen Fanfragen geführt haben, weil das Bloober-Team kürzlich auf Twitter einen Post veröffentlicht hat, um den Status des Remakes anzusprechen. “Im Namen unseres Entwicklungsteams möchten wir klarstellen, dass die Produktion reibungslos und in Übereinstimmung mit unserem Zeitplan verläuft”, schreibt das Studio.

“Wir verstehen, dass viele Spieler auf der ganzen Welt eifrig Nachrichten über das Spiel erwarten, und wir schätzen Ihr Engagement”, fährt die Notiz fort. “Wir bitten jedoch um etwas mehr Geduld. Sobald Konami als Herausgeber des Spiels mehr Informationen teilt, sind wir zuversichtlich, dass sich das Warten lohnen wird”. Erst letzte Woche, ebenfalls auf Twitter, antwortete das Studio auf eine Fanfrage mit: “Konami ist der Herausgeber des Spiels und Kommunikation ist definitiv Teil ihrer Arbeit”. Das Studio sagt im Grunde: Wartet auf Konami für offizielle Infos. Nach dem Debakel des letzten Silent Hill-Ablegers Ascension bei dessen Erscheinen wurde der Publisher ziemlich still rund um die Serie. Aber an diesem Remake scheint einiges an Hoffnung und auch wirtschaftlicher Erwartung zu hängen – was glaubt ihr, haucht Silent Hill 2 Remake dem Franchise wieder neues Leben ein? Projekte gibt es ja schon zur Genüge!