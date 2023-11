Konami hat möglicherweise mehr als nur ein Silent Hill-Remake im Ärmel

Konami hat sich bei den Quartalsergebnissen verplaudert, dass wohl mehr als nur ein Silent Hill-Remake in der Entwicklung ist.

Mehr zu den Silent Hill-Remakes

Der japanische Verlag enthüllte im vergangenen Oktober Pläne, seine lange brachliegende Horrorserie wiederzubeleben und kündigte an, dass neben einem Silent Hill 2-Remake des Entwicklers Bloober Team brandneue Spiele in Arbeit seien. Das Unternehmen gab am Donnerstag im Rahmen seiner Quartalsergebnisse ein Update zu seinen bevorstehenden Projekten. Es hieß: “Was die laufenden Bemühungen betrifft, arbeiten wir fleißig an Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, das die Geschichte, die Charaktere und das Spieldesign von Metal Gear Solid 3: Snake Eater, einem der beliebtesten Einträge in der Metal Gear-Serie, originalgetreu nachbildet und seinen grafischen Stil auf moderne Grafiken für die aktuelle Generation. Weiters werdenRemakes und völlig neue Einträge in der Silent Hill-Serie entwickelt, die als psychologisches Horrorspiel an Popularität gewonnen hat”.

Obwohl die Aussage irrtümlich gemacht worden sein könnte, könnte sie darauf hindeuten, dass es mehr als nur ein einziges Remake in der Entwicklung ist. Das Entwicklerteam Bloober sagte im März, dass die Entwicklung seines Remakes von Silent Hill 2 kurz vor dem Abschluss sei. Angetrieben von Unreal Engine 5 wird es eine Schulter-Kamera einführen, während das Studio das Kampfsystem und bestimmte Punkte im Spiel umbaut. Andere Silent Hill-Projekte in Arbeit sind Silent Hill Townfall, das im schottischen Studio NoCode entwickelt wird und von Annapurna Interactive veröffentlicht wird), und Silent Hill F, eine “völlig neue Geschichte, die in den 1960er Jahren in Japan spielt und eine schöne, aber schreckliche Welt zeigt”. Silent Hill: Ascension, eine “interaktive Streaming-Serie, in der die gesamte Community den Kanon von Silent Hill formt”, wurde erst kürzlich veröffentlicht.