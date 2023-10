SILENT HILL: Ascension erscheint am 31. Oktober auf verschiedenen Plattformen

Genvid Entertainment und Konami Digital Entertainment gaben heute bekannt, dass die interaktive Streaming-Serie SILENT HILL: Ascension am Dienstag, den 31. Oktober erscheinen wird. Damit sich Fans bereits jetzt auf den ersten Livestream vorbereiten können, ist es ab sofort möglich, die kostenlose Streaming-App im App Store vorzubestellen oder sich auf Google Play dafür zu registrieren. Auf Ascension.com wird die Erweiterung am 31. Oktober auch für Browser verfügbar sein.

SILENT HILL: Ascension ist eine interaktive Streaming-Serie von Genvid Entertainment, bei der auf einzigartige Art und Weist das Publikum am Storytelling beteiligt sein wird. Dieser neue Eintrag in das Universum von SILENT HILL begleitet eine Gruppe neuer Charaktere in bisher unerforschten Locations, die von neuen, furchteinflößenden SILENT HILL-Monstern gejagt werden. SILENT HILL: Ascension legt das Schicksal der Hauptcharaktere in die Hände des Publikums, das am Ende entscheiden wird, wer Erlösung, Leid oder Verdamnis in der neuen SILENT HILL Serie erfahren wird.