Silent Hill 2 Remake: Bloober Team veröffentlicht Mega-Trailer zum Hit

Nach einem enttäuschenden Februar-Trailer für Silent Hill 2 Remake hat das Bloober Team es mit einem neuen Video wiedergutgemacht.

Zum größten Teil passt das neue Werbematerial zum Original-Trailer aus dem Jahr 2001. Das Drehbuch ist fast das gleiche und ahmt jeden Schuss nach, während man langsam in die erschütternde Welt von Silent Hill hineingezogen wird. Der neue Story-Trailer zu Silent Hill 2 Remake stellt neue Charaktere vor und deutet auf die gruselige und nervenaufreibende Atmosphäre hin, die wir von diesem ewigen Horror-Meisterwerk erwarten würden. Seht selbst und sagt es uns: Ist es das Warten wert? Am 8. Oktober 2024 soll es so weit sein!