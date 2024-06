Silent Hill 2: Das Remake erscheint am 8. Oktober 2024 für PC und PS5

Das Remake von Silent Hill 2 von Bloober Team hat endlich ein Veröffentlichungsdatum – das Gruselspiel wird am 8. Oktober 2024 auf PC und PS5 veröffentlicht.

Mehr zu Silent Hill 2

Das war’s, das war die News-Meldung – das Datum wurde in einem neuen Trailer bestätigt, der während der State of Play-Präsentation von Sony gezeigt wurde. Endlich, möchte man meinen, denn das Silent Hill 2-Remake war seit seiner Ankündigung Gegenstand vieler Debatten, und ein zweiter Trailer im Januar 2024, der sich auf den Kampf konzentrierte, tat nichts, um es zu unterdrücken. Dieser zweite Trailer erwies sich als ziemlich kontrovers und hat derzeit nur 51 % Likes gegenüber den Dislikes auf YouTube. Im folgenden Monat sagte der Präsident des Bloober-Teams, Piotr Babieno, dass der Trailer “nicht den Geist des Spiels widerspiegelt”.

Echt spannend, dass er zusätzlich extra anfügte, dass die Marketingseite des Projekts rein in der Verantwortung von Konami liegt. So etwas spricht man auch nur dann aus, wenn man die Schuld von sich weisen will! Ein Screenshot des Spiels, das im letzten Monat dem Backend des Steam-Datenbankeintrags des Spiels hinzugefügt wurde, schien zu zeigen, dass das Bloober Team seinem Protagonisten eine Verjüngungskur gegeben hat, um ihn jünger aussehen zu lassen. Letzten Monat sagte das Bloober Team während seines Jahresberichts, dass es “sehr zuversichtlich über das Endergebnis” des Silent Hill 2 Remakes sei.