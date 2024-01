Sony bestätigt Silent Hill 2 und Snake Eater Delta für 2024

Zusätzlich zu einer PS5-Version wird Metal Gear Solid Delta auch für Windows PC und Xbox Series X kommen. 2024 markiert den 20. Jahrestag der ursprünglichen Veröffentlichung von Metal Gear Solid 3 auf PlayStation 2. Silent Hill 2 wird vom Entwickler Bloober Team, dem Studio hinter The Medium und den Layers of Fear-Spielen, neu gemacht. Der Kreativdirektor und leitender Designer des Bloober-Teams, Mateusz Lenart, sagte 2022, dass das Remake des Studios “die Atmosphäre bewahren wird, die Silent Hill 2 so außergewöhnlich gemacht hat, und gleichzeitig viele Aspekte des Gesamtspiels des Spiels modernisieren wird”. Das Silent Hill 2 Remake schreitet gut voran und ist PS5-exklusiv, aber nur für eine gewisse Zeit, denn eine PC-Version befindet sich bereits ebenfalls in Arbeit.