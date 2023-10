September-Verkäufe: EA Sports FC 24 schlägt Starfield und den Rest

Irgendwie ist das wenig überraschend: EA Sports FC 24 war Europas meistverkauftes Spiel im September vor dem neuen Release Starfield.

Mehr zu den September-Sales

Der Umsatz der neuen Fußballmarke von EA, die im letzten Drittel des Monats auf den Markt kam, sank um 10 % im Vergleich zum besonders starken Start von FIFA 23 im letzten Jahr. Das geht aus GSD-Daten hervor, die auf GamesIndustry.biz veröffentlicht wurden und physische Spieleverkäufe aus den wichtigsten europäischen Märkten und digitale Verkäufe von den meisten führenden Verlagen, mit Ausnahme von Nintendo und 505 Games, abdecken. Starfield, das Anfang September veröffentlicht wurde und beim Start auch auf Game Pass erhältlich war, war der zweite meistverkaufte Titel des letzten Monats.

Neue Veröffentlichungen belegten die nächsten drei Plätze in den monatlichen Charts, mit NBA 2K24 auf Platz 3, The Crew Motorfest auf Platz 4 und Mortal Kombat 1 auf Platz 5. Von diesen Titeln übertraf nur Motorfest die Startverkäufe seines Vorgängers. An der Hardware-Front dominierte PS5 weiterhin die Verkäufe in den europäischen Märkten, die von GSD verfolgt wurden, die das Vereinigte Königreich und Deutschland ausschließen. Der Verkauf der Konsole von Sony ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 175 % gestiegen, als es immer noch erhebliche Lagerengpässe gab. Die Nintendo Switch-Verkäufe gingen im Vergleich zum letzten September trotz neuer Farbe um 28 % zurück, während die Xbox Series X/S-Verkäufe um 35% zurückgingen.