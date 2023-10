Neue Farbe lässt die Verkäufe der Nintendo Switch wieder erstarken

Es scheint, dass die Einführung der neuen Mario Red Edition OLED-Variante den japanischen Nintendo Switch-Umsatz verdoppelt hat.

Über die Mario Red Switch

Wie aus Daten von Famitsu (über Bloomberg) hervorgegangen ist, kauften Mario-Fans in Japan beim Start 110.241 Einheiten, was doppelt so hoch war wie die Anzahl der in der Vorwoche gekauften Systeme. Der Umsatz dieses neuen Systems in Japan hat auch den Umsatz des gleichen Zeitraums im Jahr 2022 übertroffen. Die neue Mario-Switch hatte Berichten zufolge im Land eine ähnliche Wirkung wie die Veröffentlichung der Systeme Zelda: Tears of the Kingdom und Splatoon 3. Dieses einzigartige Thema bietet einige zusätzliche Details, darunter eine Münzgrafik und eine Silhouette von Mario auf der Rückseite des Docks.

Im Gespräch mit Bloomberg erwähnte Bernstein-Analyst Robin Zhu, dass die Verkäufe dieses neuen Switch “überraschend waren, wenn man bedenkt, dass es sich um dasselbe Gerät, nur mit einer anderen Kunststoffabdeckung handelt”. Nintendo zielt darauf ab, im aktuellen Geschäftszyklus 15 Millionen Einheiten zu verlagern, was anscheinend ein Rückgang von rund 17 % im Vergleich zum Vorjahr ist. Die neue “Mario Red Edition” erscheint kurz vor der Veröffentlichung von Super Mario Bros. Wonder, nächste Woche am 20. Oktober 2023. Wäre die rote Edition etwas für euch?